Ibovespa recua na abertura sem evolução em negociação sobre tarifas dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quinta-feira, sem evolução nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e com o governo brasileiro preparando um plano de contingência para as tarifas norte-americanas que devem entrar em vigor na próxima semana.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,56%, a 134.610,85 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 13 de agosto, caía 0,79%.

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de quase 1%, com o desempenho positivo em Wall Street apoiando um ajuste positivo no pregão brasileiro, após quedas recentes em meio à escalada da tensão entre EUA e Brasil e preocupações sobre as suas consequências político-econômicas.

(Por Paula Arend Laier)