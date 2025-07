'Não queremos mostrar uma cidade que não existe', diz Barbalho sobre COP30

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), se manifestou hoje sobre as críticas constantes de que a capital, Belém, não teria estrutura para receber a Conferência Mundial do Clima, que será realizada em novembro deste ano.

O que aconteceu

Barbalho fez um balanço dos preparativos para o evento, incluindo obras de infraestrutura e atribuiu as críticas ao preconceito. As declarações foram feitas durante participação em um painel no Global Citizen NOW, iniciativa que destaca soluções locais para proteger a floresta tropical e apoiar as comunidades Amazônicas.

São Paulo não tem problema de saneamento? Rio de Janeiro não tem problema de saneamento? Helder Barbalho, governador do Pará

"O que nós estamos dizendo é que estamos aproveitando o evento para resolver problemas que antes não foram solucionados". O governador do Pará disse que a cidade virou um canteiro de obras e reconhece que elas só estão sendo realizadas por conta dos recursos destinados ao evento.

Nós temos que ser muito justos e dizer que se não fosse a COP não estaríamos com R$ 5 bilhões dos governos federal, estadual e municipal em investimentos em obras públicas na cidade.

Entre as obras, ele destacou a construção de hotéis de alto padrão que estão sendo construídos para o evento. "Estamos construindo nove hotéis de alto padrão ao mesmo tempo e teremos muito mais leitos do que antes da COP. O que temos que ter cuidado é em não perder a oportunidade, principalmente em deixar um legado positivo."

Barbalho citou ainda a utilização do Parque da Cidade, espaço que foi aberto antecipadamente e disponibilizado para a população durante o mês de julho. "Lá vai acontecer a COP, mas hoje se você for lá verá que trinta mil paraenses estão indo diariamente no melhor parque urbano do Brasil".

O governador atribiu as críticas à organização do evento ao preconceito contra a cidade. "O que não pode ter é preconceito. Nós não queremos apresentar para o mundo uma cidade que não existe. Belém continuará com problemas, com desafios de centro urbano, mas não podemos de maneira alguma permitir que as pessoas achem que não é possível o maior evento climático do mundo acontecer na Amazônia."