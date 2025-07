Haddad diz que mais de 10 mil empresas brasileiras serão afetadas por tarifas dos EUA

BRASÍLIA (Reuters) - Mais de 10 mil empresas brasileiras serão afetadas pelas tarifas de 50% sobre produtos do Brasil importados pelos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentando que companhias norte-americanas também serão prejudicadas pela medida.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Haddad afirmou que o governo estuda uma série de medidas como plano de contingência à tarifa, inclusive linhas de crédito, e reiterou que o planejamento será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana.

Haddad também voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus familiares por, segundo ele, usarem influência política sobre o governo do presidente Donald Trump para impedir uma possível negociação entre Brasil e EUA.

"Já estaríamos em uma mesa de negociação se não fosse a interveniência desses personagens", disse.

"Se os governadores que apoiaram Bolsonaro buscarem a interlocução e sensibilizarem esses personagens para desimpedir as negociações, tudo isso aí acaba muito rapidamente."

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros está prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. O governo vem fazendo rodadas de reuniões com empresas para avaliar potenciais impactos da medida e estudar possíveis respostas, mas tem encontrado dificuldades para fazer contato com o alto escalão do governo Trump e tentar uma negociação.

(Por Bernardo Caram; reportagem adicional de Victor Borges)