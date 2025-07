Um dia com Galaxy Z Fold7: veja impressões do dobrável fininho da Samsung

A Samsung acaba de lançar no Brasil sua nova geração de celulares dobráveis e o protagonista é o Galaxy Z Fold7, que chama a atenção por sua extrema finura e pela câmera de 200 MP.

Ele desembarcou por aqui a partir de R$ 13.139,10 (preço à vista), para ocupar o posto de dobrável mais fino do país. Também chegaram ao país os irmãos compactos Galaxy Z Flip7, por R$ 7.379,10, e Galaxy Z Flip 7 FE, por R$ 6.029,10, o mais barato da linha. Todos estão à venda no site da Samsung.

Eu pude usar o Z Fold7 por uma tarde em Nova York, Estados Unidos, durante o evento de lançamento global, e conto minhas primeiras impressões a seguir.

O que o Galaxy Z Fold7 tem de bom?

Muito fino e leve. O Z Fold7 é realmente muito fino quando está aberto. Ao olhar para a porta USB-C, que fica justinha no espaço, a impressão é que nem daria para ser mais fino. Fechado ele fica com dimensões semelhantes às de um celular comum. Assim, é bem confortável de segurar e cabe bem em bolsos ou bolsas. Para efeito de comparação:

Z Fold7 : espessura de 0,42 cm (aberto) e 0,89 cm (fechado); pesa 215 g

: espessura de 0,42 cm (aberto) e 0,89 cm (fechado); pesa 215 g Galaxy Z Fold6: espessura de 0,56 cm (aberto) e 1,21 cm (fechado); pesa 239 g

espessura de 0,56 cm (aberto) e 1,21 cm (fechado); pesa 239 g Galaxy S25 Ultra : tem 0,82 cm e 218 g

: tem 0,82 cm e 218 g O primeiro Fold da Samsung, de 2019, tinha quase o dobro de espessura, com 1,71 cm fechado

O mesmo esforço de engenharia feito em cinco anos, até o Z Fold6, foi feito do ano passado para este. Um grande trabalho de engenharia para redesenhar o circuito, a placa mãe, os módulos das câmeras, as dobradiças, as baterias, todos componentes do celular. Houve uma revisão 360 graus no projeto dos dobráveis para entregar esse ganho de espessura. Rafael Aquino, diretor de produtos móveis da Samsung Brasil

Galaxy Z Fold7 (azul) x Z Fold6 (prata) Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Telas maiores. Ao mesmo tempo que o celular está mais leve e fino, ele também ficou um pouco maior, e assim os displays cresceram e ganharam uma proporção mais agradável. Aberto, o Z Fold6 tinha 15,35cm de largura por 6,81cm de altura. Já o Z Fold7 tem 15,84cm por 7,28cm.

A tela interna aumentou 11% em área, de 7,6 polegadas (2160 x 1856 pixels) para 8 polegadas (2184 x 1968), a maior da história da Samsung. A ideia é permitir uma experiência ainda mais multitarefa, com diversos aplicativos abertos ao mesmo tempo, como em um tablet, e também deixar mais confortável o consumo de vídeos e jogos.

Já a largura da tela externa passou de 5,99cm para 6,49cm. Apesar de parecer sutil, essa mudança é a mais bem-vinda, pois agora o celular fechado está com uma proporção quase igual à de um modelo "comum".

Antes, mais estreito, ele causava certa estranheza e prejudicava a visualização e digitação — e me fazia abrir o aparelho para quase tudo. Agora, a ideia é usar mais a tela externa e abrir somente para o que fizer sentido na maior.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Câmera de 200MP. Finalmente, após uma geração sem avanços neste quesito, o modelo recebeu um sensor top de linha — no caso, a câmera principal do Galaxy S25 Ultra. O conjunto traseiro ficou assim:

principal grande angular : 200 MP (24mm, f/1.7, zoom qualidade óptica 2x, OIS)

: 200 MP (24mm, f/1.7, zoom qualidade óptica 2x, OIS) ultra angular : 12 MP (120?, f/2.2, autofoco e modo macro)

: 12 MP (120?, f/2.2, autofoco e modo macro) teleobjetiva: 10 MP (67mm, f/2.4, zoom 3x óptico 30x digital, OIS)

Testei as câmeras apenas durante o dia e o resultado foi realmente superior ao Z Fold6. As fotos ficam com cores vivas, bom contraste, riqueza de detalhes e fidelidade. O HDR agora é de 10 bits, que gera uma gama maior de cores e brilho, e fez a diferença em cenas com sol. Para ficar perfeito, só fica faltando um avanço na teleobjetiva — quem sabe no ano que vem.

Ainda assim, o zoom de até 30x resolve a grande maioria das situações cotidianas com qualidade.

Zoom 3x (lente telefoto) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Segundo a marca, o Nightography também foi aprimorado, para fotos noturnas com mais detalhes e luminosidade.

Totalizando cinco câmeras no aparelho, há dois sensores de selfie:

tela externa : 10 MP (wide 24mm, f/2.2)

: 10 MP (wide 24mm, f/2.2) tela interna: 10 MP (ultrawide 18mm, f/2.2)

A da tela grande (com o celular aberto) saiu dos escassos 4MP para 10MP e agora registra com ângulo de 100 graus, para selfies e videochamadas com maior qualidade e campo de visão. Como efeito colateral, ela agora fica em um "furinho" na tela, e não mais oculta sob o display, o que pode incomodar algumas pessoas.

Lembrando que um dos benefício deste tipo de celular, principalmente para produtores de conteúdo, é que você pode usar as câmeras traseiras, que são bem melhores para fazer fotos e vídeos selfie. Desdobrando o celular, é possível acompanhar o que está registrando pela tela externa, como um monitor.

Zoom 2x (lentre principal ultrangular) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Dobradiça reforçada. A dobradiça segue com mecanismo de "gota", que permite que o celular dobre mais suavemente e feche sem deixar vão, mas foi redesenhada. Agora, usa um sistema mais robusto chamado Armor Flex Hinge que, segundo a Samsung, usa "multi trilhos" e não mais de "trilho duplo". Na prática, ela ficou mais compacta e deixa um vinco um pouco menos perceptível na tela.

Maior resistência. O vidro interno ficou mais fino, porém com uma camada UTG (ultra thin glass) mais espessa e placa protetora de titânio. O frontal tem proteção Gorilla Glass Ceramic 2 e o traseiro segue com Gorilla Glass Victus 2. O celular mantém certificação IP48 contra água e poeira.

Alto desempenho. O processador é o Snapdragon 8 Elite, o mais poderoso da Qualcomm, com litografia de 3 nanômetros, em sua versão otimizada "for Galaxy", o mesmo usado na linha S25. Um ganho em relação ao Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm do Z Fold6, mas que só deve ser sentido em atividades muito demandantes, como jogos pesados e edição de vídeos. No meu breve uso, ele rodou liso, sem travar ou esquentar.

Para auxiliar no desempenho, a versão com 1 TB de armazenamento interno agora vem com 16 GB de memória RAM, enquanto as de 256 GB e 512 GB seguem com 12 GB. A de 256 GB não vem ao Brasil.

Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Sistema One UI 7 e recursos com inteligência artificial. O modelo chega com Android 16 e One UI 8, que inclui o pacote completo do Galaxy AI, o sistema de IA da marca. Há algumas novidades, com destaque para funções otimizadas para a tela maior/dobrável. As principais são:

Gemini na tela grande : o assistente do Google consegue "enxergar" o que fazemos em diversos aplicativos ao mesmo tempo, e considerar isso para o contexto dos pedidos.

: o assistente do Google consegue "enxergar" o que fazemos em diversos aplicativos ao mesmo tempo, e considerar isso para o contexto dos pedidos. Foto inteligente : em edições de fotos, como o apagador de objetos ou o gerador de ilustrações com IA, é possível dividir a tela para mostrar o antes e depois.

: em edições de fotos, como o apagador de objetos ou o gerador de ilustrações com IA, é possível dividir a tela para mostrar o antes e depois. Circule para pesquisar em jogos: o recurso que facilita buscas no Google está mais inteligente, incluindo funcionar durante jogos; basta circular algo para obter dicas.

o recurso que facilita buscas no Google está mais inteligente, incluindo funcionar durante jogos; basta circular algo para obter dicas. Eliminador de ruídos automático: a ferramenta que remove barulhos de fundo em vídeos ficou mais simples de operar, com um botão que detecta automaticamente os ruídos indesejados e pode ser usado em tempo real.

Vale ressaltar que, como de praxe nos últimos anos, a marca garante sete gerações de sistema operacional e sete anos de atualizações de segurança, para uma vida útil mais longa do aparelho.

Pontos de atenção

Mesma bateria. Segue com 4.400 mAh em íon de lítio, a mesma do Z Fold6. Entendemos que em um celular tão fino a bateria não consegue crescer fisicamente, mas para isso existe a nova tecnologia de silício-carbono, que oferece mais carga no mesmo espaço, e já é utilizada por diversas marcas.

Não usei o celular por tempo suficiente para mensurar e a autonomia, mas o novo chip, com maior eficiência energética, promete fazer a carga durar mais que um dia. Um ponto que incomodou é que velocidade de carregamento também não teve avanços, continuando com 25W (com fio) e 15W (sem fio).

Fim da compatibilidade com S Pen. O Z Fold6 aceitava uso de caneta (apenas na tela interna), mas o novo modelo não é compatível. Pessoas acostumadas a usá-la para navegar em planilhas, escrever ou desenhar podem se frustrar com essa ausência. É um efeito colateral da nova tecnologia do display, que deixou de lado a camada que lia esse tipo de comando.

Galaxy Z Fold7 aberto Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Para quem vale a pena

Sem dúvidas, o Galaxy Z Fold7 é um dos smartphones mais avançados do mercado e o melhor que a Samsung já produziu. Sua finura está impressionante e, aliada à tela externa mais larga, pode ser a diferença para quem estava em dúvida sobre ter um aparelho desse tipo.

Além disso, o upgrade na câmera finalmente deixa o modelo sem concessões em nenhum quesito. Não é mais preciso escolher entre função e forma, é possível ter tudo em um dobrável. Mas claro que toda essa tecnologia cobra um preço, que ficou maior e pouca gente deve estar disposta a pagar.

Continua sendo um produto bem nichado. Executivos, editores de vídeo e outros profissionais que usam diversos aplicativos ao mesmo tempo e se beneficiam da experiência de tablet estão entre o público-alvo. Ou simplesmente quem gosta de ter os itens de tecnologia mais modernos ou quer uma tela grande para jogar e ver filmes.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.