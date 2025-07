Novos dobráveis e smartwatches da Samsung chegam ao Brasil; confira preços

A Samsung lançou hoje (24) no Brasil seus três novos celulares dobráveis: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE. Eles já estão à venda no site da marca, a partir de R$ 6.029,10.

Conhecemos os modelos em primeira mão e contamos a seguir seus principais destaques. Também chegam ao país os relógios da linha Galaxy Watch8.

Confira os valores:

Galaxy Z Fold7 : a partir de R$ 13.139,10 à vista

: a partir de R$ 13.139,10 à vista Galaxy Z Flip7 : a partir de R$ 7.379,10 à vista

: a partir de R$ 7.379,10 à vista Galaxy Z Flip7 FE : a partir de R$ 6.029,10 à vista

: a partir de R$ 6.029,10 à vista Galaxy Watch8 : a partir de R$ 2.699,10 à vista

: a partir de R$ 2.699,10 à vista Galaxy Watch8 Classic: a partir de R$ 4.499

Galaxy Z Fold7 tem espessura de 0,42cm (aberto) ou 0,89cm (fechado) e pesa 215 gramas Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Z Fold7

O dobrável mais avançado da marca e protagonista do lançamento. Ele está mais fino e leve do que nunca, com apenas 0,42 cm de espessura quando aberto, e com telas mais espaçosas, o que faz a diferença principalmente na externa.

Ele ganhou a câmera principal de 200 MP do Galaxy S25 Ultra e o processador Snapdragon 8 Elite, o mais poderoso da Qualcomm. É, até o momento, o celular "fold" (que vira um tablet) mais fino a chegar ao Brasil.

Galaxy Z Flip7 (esq.) e Z Flip7 FE (dir.) Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Z Flip7

Dobrável compacto e estiloso, que agora tem um irmão mais simples (e barato), o Z Flip FE, um modelo totalmente novo, que se assemelha ao Z Flip6, do ano passado.

Ambos têm câmera principal de 50 MP e ultra wide de 12 MP, que podem ser facilmente utilizadas para fazer selfies com o celular fechado na mão ou apoiado em um objeto. O Z Flip7 recebeu uma tela externa maior e melhor, que cobre toda a área disponível, inclusive ao redor das câmeras.

Galaxy Watch8 (preto) e Galaxy Watch8 Classic (branco) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Smartwatches

Completam as novidades os relógios Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic — modelo com design mais refinado, incluindo coroa giratória física, que voltou após um hiato de uma geração.

Todos agora seguem o estilo do Galaxy Watch Ultra, com uma caixa quadrada por baixo, como uma almofada, mas o visor redondo. Falando no Ultra, ele somente ganhou uma nova opção em azul-escuro e mais espaço de armazenamento (64 GB) em todas as cores.

Além disso, a marca lançou uma nova função para os smartwatches, que se propõe a medir os antioxidantes em nossa pele e dar dicas de alimentação para um envelhecimento mais saudável.

