CDHU demite funcionário público que confessou ataques a ônibus em SP

Preso na terça-feira após admitir participação nos ataques de ônibus na Grande São Paulo, Edson Campolongo, foi demitido do cargo de motorista da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

O que aconteceu

Assim que soube do problema, o secretário pediu providências à CDHU. A empresa começou a investigar, com apoio jurídico, acompanhando a investigação policial, informou hoje ao UOL a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, à qual a companhia é vinculada.

Quando o acusado teve prisão preventiva decretada, a demissão dele foi oficializada. Conforme a secretaria, a carta de demissão de Edson foi entregue esta manhã.

O carro oficial usado por Edson no trabalho sempre estava em uma cena de crime Osvaldo Nico Gonçalves, secretário executivo da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O UOL não localizou a defesa de Edson. O nome de seu advogado não consta nos registros do TJSP. O espaço permanece aberto para manifestações.

Entenda o caso

Edson foi preso na última terça-feira e apontou o irmão, chamado Sérgio, como participante dos ataques. O UOL apurou que a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva (por tempo indeterminado) dos dois. Edson foi preso e passou por audiência de custódia nesta quarta-feira.

Muitos presos e identificados por participar de ataques a ônibus fizeram isso uma vez. Agora o Edson, não. Ele foi colocado várias vezes nas cenas dos crimes. Estava com celular, foi rastreado e estava nos locais das ações.

Delegado Domingos Paulo Neto, da delegacia seccional de São Bernardo

Na Grande São Paulo, os ataques promovidos por Edson teriam ocorrido, principalmente, em São Bernardo do Campo. Porém, ele também confessou ter participado de uma ação parecida em Osasco e na avenida Cupecê, na zona sul da capital.

As investigações apontam até o momento que os crimes que Edson teria cometido foram planejados. Os policiais civis também acreditam que o homem teria recrutado outras pessoas para promover os ataques. Na casa dele foram encontrados um estilingue e pequenas esferas de metal. A apuração segue em andamento para identificar outros suspeitos dos ataques.

Estilingue e pequenas esferas de metal encontradas na casa de Edson, segundo a Polícia Civil Imagem: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

A PM disse que já apreendeu uma criança e oito adolescentes por suspeita de envolvimento em ataques a ônibus. Outros 13 adultos também foram presos, divulgou a corporação ontem.

Edson tentou ligar crimes ao PCC nas redes sociais

O acusado fez a publicação citando a facção criminosa no dia 6 de julho. Com uma caricatura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a postagem trazia a mensagem: "Nós avisamos PCC Terroristas. PCC é o grupo terrorista maior da América 'Latina'. Globo noticiou, quebraram quase 800 ônibus em SP".

Na legenda, o homem ainda escreveu que o "Brasil não quis enquadrar o PCC como terrorista". Em maio, o governo brasileiro negou um pedido apresentado pelo Departamento de Estado norte-americano para enquadrar o PCC e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas. O argumento é de que a legislação brasileira não sustenta esse tipo de classificação e que há instrumentos mais adequados para combater grupos armados como as duas facções, informaram a Reuters e a Deutsche Welle.

Postagem feita por Edson nas redes sociais Imagem: Reprodução/Facebook

No início do mês, no entanto, a Polícia Civil rejeitou a tese de facções criminosas à frente das ações. A participação de membros ligados ao crime organizado — de maneira independente, por outro lado, não é descartada.

Edson faz publicações muitas publicações de viés político no seu perfil no Facebook, seguido por mais de 5,8 mil pessoas. Em outra postagem, no dia 20 de julho, ele postou um link para um vídeo em que uma mulher que acusa o governo Lula de "financiar" o cantor Gilberto Gil através da Lei Rouanet.

Ele também compartilhava vídeos com críticas ao governo federal, ao presidente Lula (PT) e ao STF (Supremo Tribunal Federal). Além de divulgar vídeos de terceiros com críticas ao Bolsa Família e benefícios sociais. Em alguns comentários, o homem, sem provas, acusa Lula de "dar força ao PCC em São Paulo".

Edson disse que ataques eram 'protesto'

Edson disse à polícia que a motivação dos ataques foi um protesto por "não concordar com nada que acontece no país". Segundo Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), o homem afirmou que queria "consertar o Brasil", mas não citou nenhum partido.

Homem não é filiado a nenhum partido político, nem ligado a sindicatos. Em entrevista coletiva na terça-feira (22), autoridades disseram que o preso não tem associações formais com qualquer grupo.

À polícia, Edson também relatou que participar dos ataques foi um "equívoco" e que está arrependido. As redes sociais e celular de Edson são analisados pela Polícia Civil. O delegado Júlio César de Almeida Teixeira disse ao UOL que, em interrogatório, o homem não citou o PCC.