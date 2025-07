FMI alcança acordo com Argentina que prevê desembolso de US$ 2 bi em revisão de programa

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e as autoridades argentinas chegaram a um acordo após a primeira revisão do programa de reforma econômica da Argentina, como desdobramento do Mecanismo de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla em inglês). Agora, o país poderá ter acesso a cerca de US$ 2 bilhões (SDR 1,529 bilhão) mediante a aprovação pelo Conselho Executivo do FMI.

O programa teve um início forte, sustentado pela implementação contínua de políticas macroeconômicas rigorosas, incluindo um forte âncora fiscal e uma postura monetária restritiva, aponta o Fundo.

A transição para um regime de taxa de câmbio mais flexível e o afrouxamento da maioria dos controles cambiais prosseguiram sem problemas, apesar de um cenário externo mais desafiador. Além disso, o FMI aponta que a taxa de câmbio oficial permaneceu em torno do ponto médio da banda, a inflação continuou a desacelerar, a expansão econômica prosperou e a pobreza caiu.

"Notavelmente, a Argentina voltou a acessar os mercados de capitais internacionais mais cedo do que o previsto", elogia a instituição. Em maio, o governo da Argentina ofertou a investidores estrangeiros títulos Bonte com vencimento em 2030, com subscrição em dólares, em leilão.

Segundo o fundo, as iniciativas devem serão complementadas por movimentos adicionais para criar uma economia mais aberta, resiliente e baseada no mercado.

O desembolso de US$ 2 bilhões é um desdobramento do programa de socorro à Argentina aprovado pelo Conselho Executivo em abril. O acordo, com duração de 48 meses, contempla um montante total de empréstimo de US$ 20 bilhões. A primeira liberação de recursos - US$ 12 bilhões - ocorreu imediatamente após o acordo ser formalizado em abril.