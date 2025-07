Flávio diz que 'patriotas' têm que agradecer Trump: 'Providência divina'

Do UOL, em São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou hoje que "patriotas de verdade" tem que agradecer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa do tarifaço anunciado.

O que aconteceu

"Quem é patriota de verdade tem que agradecer que pelo menos nós temos uma luz no fim do túnel", disse Flávio. "Está vindo agora essa providência divina de o Trump olhar pra cá e querer ajudar o Brasil", acrescentou. As declarações ocorreram em entrevista ao portal Metrópoles.

Senador disse que o tarifaço anunciado por Trump é "desfavorável para o Brasil", mas defendeu a medida. "Qual o preço que nós vamos continuar pagando para bancar as maluquices de Alexandre de Moraes? É um preço muito mais alto do que qualquer empresário possa pagar nesse momento de taxação de 50%", defendeu.

Flávio defendeu aprovação da anistia como solução para a retirada das tarifas. O discurso está alinhado ao de seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. O senador disse que, se a anistia for aprovada no Congresso, "ninguém vai ter que se preocupar com sanção nenhuma".

Filho do ex-presidente falou sobre a comitiva de oito senadores que irá aos EUA no fim de semana. Para ele, a viagem é uma "perda de tempo" e "não vai resolver nada".

Senador subiu o tom. Após Moraes impor medidas cautelares contra Bolsonaro, Flávio marcou Donald Trump nas redes sociais e propôs que sanções contra o Brasil fossem suspensas. O post, porém, foi apagado pouco mais de uma hora depois.