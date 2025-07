Fed está trabalhando com a Casa Branca para acomodar visita de Trump, diz porta-voz

(Reuters) - O Federal Reserve está trabalhando com a Casa Branca para acomodar a visita inesperada do presidente Donald Trump ao banco central dos Estados Unidos nesta quinta-feira, disse um porta-voz.

"O Federal Reserve está trabalhando com a Casa Branca para acomodar sua visita", disse o porta-voz do Fed.

A visita de Trump ao Fed, uma rara aparição de um presidente dos EUA no banco central, foi informada pela Casa Branca na quarta-feira.

A visita ocorre em meio a críticas do governo à gestão do chair do Fed, Jerome Powell, e a suas decisões de não cortar a taxa de juros neste ano, conforme exigido por Trump.

(Reportagem de Ann Saphir)