Exército israelense mata dois palestinos na Cisjordânia ocupada

A Autoridade Palestina informou, nesta quinta-feira (24), que as tropas israelenses mataram dois adolescentes palestinos durante a noite na Cisjordânia ocupada. O Exército israelense confirmou as mortes, embora tenha observado que suas forças tinham como alvo pessoas que atiravam com coquetéis molotov.

"A Autoridade Geral para Assuntos Civis informou ao Ministério da Saúde sobre o martírio de Ahmad Ali Asad Ashira al-Salah (15) e Mohamed Khaled Aliyan Issa (17), que foram mortos por disparos israelenses na noite de quarta-feira na cidade de Al Khader, ao sul de Belém", disse o órgão afiliado à Autoridade Palestina.

O Exército israelense confirmou a informação à AFP, afirmando que suas forças mataram duas pessoas de um grupo de "vários terroristas".

"Durante uma operação (do Exército israelense) perto da área de Al Khader, soldados identificaram vários terroristas atirando com coquetéis molotov em direção a uma estrada principal da região", afirmou.

"Os soldados responderam com fogo contra os terroristas, eliminando dois deles", disse.

