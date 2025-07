EUA se preparam para permitir operações limitadas de petróleo na Venezuela, começando pela Chevron, dizem fontes

Por Marianna Parraga e Matt Spetalnick e Timothy Gardner

HOUSTON/WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump está se preparando para conceder novas autorizações aos principais parceiros da estatal venezuelana PDVSA, começando pela Chevron, o que lhes permitiria operar com limitações no país sancionado e trocar petróleo, disseram cinco fontes próximas ao assunto na quinta-feira.

Se concedidas, as autorizações para a grande petrolífera dos EUA, e possivelmente também para os parceiros europeus da PDVSA, marcariam uma mudança de política em relação a uma estratégia de pressão que Washington adotou no início deste ano sobre o setor de energia da Venezuela, que está sob sanções dos EUA desde 2019.

Os EUA podem agora permitir que as empresas de energia paguem aos empreiteiros de campos petrolíferos e façam as importações necessárias para garantir a continuidade operacional. Algumas importações poderiam ser trocadas por petróleo venezuelano, conforme autorizado em licenças anteriores, disseram três das fontes.

Uma autoridade do Departamento de Estado disse em um comunicado que não poderia falar sobre nenhuma licença específica para os parceiros da PDVSA, mas acrescentou que os EUA não permitiriam que o governo do presidente Nicolás Maduro lucrasse com a venda de petróleo.

"A Chevron conduz seus negócios globalmente em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis a seus negócios, bem como com as estruturas de sanções previstas pelo governo dos EUA, inclusive na Venezuela", disse um porta-voz da empresa.

As ações da Chevron atingiram US$155,93 na quinta-feira, seu nível mais alto desde 3 de abril, de acordo com dados da LSEG.

Embora a Venezuela e os EUA tenham realizado uma troca de prisioneiros este mês, as relações entre os dois países têm sido tensas há anos, e o governo Trump tem apoiado publicamente os líderes da oposição que dizem que seu candidato venceu a eleição do ano passado, e não Maduro.

Em fevereiro, Trump anunciou o cancelamento de um punhado de licenças de energia na Venezuela, incluindo a da Chevron, e deu prazo até o final de maio para encerrar todas as transações.

A medida deixou todas as operações em joint ventures de petróleo e gás com a Chevron e outros parceiros nas mãos da PDVSA, mas as empresas foram autorizadas a preservar suas participações e a produção permaneceu praticamente inalterada.

O Departamento de Estado dos EUA, que em maio bloqueou uma ação do enviado presidencial especial Richard Grenell para prorrogar as licenças, desta vez está impondo condições a qualquer modificação na autorização, para que nenhum dinheiro chegue aos cofres de Maduro, disseram as três fontes.

O secretário de Estado Marco Rubio não deve, desta vez, proibir as autorizações, mas está negociando seu escopo, acrescentaram.

Não ficou imediatamente claro se os termos da licença que poderia ser concedida à Chevron seriam reproduzidos por outras empresas estrangeiras na Venezuela, incluindo a italiana Eni e a espanhola Repsol, que vêm solicitando aos EUA permissão para trocar suprimentos de combustível por petróleo venezuelano.

As autorizações podem permanecer privadas, disse uma das fontes.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA e a PDVSA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.