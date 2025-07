Ioga ou pilates: qual prática escolher para ter mais benefícios?

É comum que iniciantes das duas modalidades, ioga e pilates, se frustrem logo nas primeiras aulas por não saberem exatamente o que esperar. A ioga, por exemplo, pode variar bastante dependendo da linha escolhida.

Há modalidades mais contemplativas e meditativas, como o Hatha e o Iyengar, ideais para quem busca suavidade, foco na respiração e alinhamento postural;

Já a Power Yoga é mais dinâmica e exige força, fôlego e mobilidade --o que pode não ser ideal para idosos ou sedentários.

Foco de cada prática: mente ou músculos?

A ioga, tradicionalmente, está ligada à meditação, à concentração e à consciência corporal. Em algumas linhas, o esforço físico é apenas um meio para acalmar a mente.

Já o pilates é diretamente voltado para o trabalho corporal, com foco no fortalecimento, especialmente do abdome, e no alinhamento postural. Pode até parecer calmo para quem observa de fora, mas exige muito mais força e controle muscular do que se imagina.

Há um mito de que o pilates é muito parado ou leve demais, mas essa impressão engana. Os movimentos são lentos porque exigem precisão. A intenção é ativar músculos profundos, muitas vezes negligenciados em outras modalidades. Mesmo os exercícios que parecem simples podem ser intensos, e o método inclui, sim, movimentos mais acrobáticos, geralmente reservados para praticantes avançados.

Imagem: iStock

Rotina, resultados e o que esperar

Uma dúvida comum é: "Quantas vezes por semana preciso treinar?". No caso do pilates, a resposta é: duas a três vezes já são suficientes. Isso porque os exercícios costumam trabalhar o corpo inteiro em uma única sessão. Por isso, é necessário um intervalo entre os treinos para os músculos se recuperarem, diferentemente da musculação tradicional, que segmenta os grupos musculares por dia.

Em uma hora de aula, é possível queimar de 250 a 500 calorias, dependendo da intensidade. Mas não se iluda: nenhuma atividade, isoladamente, garante abdome sarado em poucas semanas. Os resultados aparecem com o tempo, e só vêm mesmo quando o exercício é aliado a uma alimentação equilibrada.

No fim das contas, ambas as modalidades oferecem benefícios similares, como melhora da postura, aumento da flexibilidade e fortalecimento muscular, mas por caminhos diferentes. Enquanto a ioga oferece um mergulho interior, o pilates propõe um domínio técnico do corpo. Cabe a você decidir qual abordagem faz mais sentido no momento atual da sua vida.

*Com informações de reportagem publicada em 21/01/2018