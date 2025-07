Eduardo volta a mirar Tarcísio e o questiona no X por vice-líder do MBL

Do UOL, em São Paulo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Desta vez, ele questionou Tarcísio pelo fato de o governador ter um vice-líder na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre).

O que aconteceu

Comentário de Eduardo veio em resposta a uma publicação crítica a Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo compartilhado no X, o deputado estadual Guto Zacarias (União) afirma que Bolsonaro, quando presidente, agiu mal ao vetar um projeto que reduzia os poderes do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL?", questionou Eduardo. Em resposta ao vídeo publicada na mesma rede social, o deputado federal acusa o grupo de direita de defender as prisões dele, de seu pai e de "jornalistas" exilados, numa referência a pessoas como o blogueiro de extrema-direita Allan dos Santos.

Por que o @tarcisiogdf mantém como vice líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos como o @allanconta5 ? -- Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 24, 2025

'Alfinetada' de Eduardo é um novo capítulo na tensão recente com Tarcísio. No momento, ambos disputam a preferência de líderes da direita para serem o nome do campo na disputa pela presidência em 2026, já que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível.

Declaração vem uma semana após deputado federal e governador se estranharem. No último dia 15, Eduardo acusou Tarcísio de uma "subserviência servil às elites" por sua posição a favor de uma negociação dos termos do tarifaço. À época, mesmo aliados como o senador Ciro Nogueira (PP) classificaram o movimento do deputado como um erro.

Outro lado: o UOL entrou em contato com Tarcísio e Zacarias e aguarda um posicionamento.

Entenda a crise

Presidente dos EUA anunciou tarifa de 50% para produtos brasileiros no último dia 9. Válida a partir de 1º de agosto, a medida foi justificada por Trump como uma resposta à "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

Após anúncio, Lula (PT) disse que adotará Lei da Reciprocidade em caso de implantação das tarifas. Pela regra, os produtos americanos também seriam taxados em 50%. Em pronunciamento de TV, o atual presidente do Brasil chamou o tarifaço de "chantagem" e de "traidores da pátria" os políticos brasileiros que apoiaram a medida.

Tarifaço é fruto de articulação do filho do ex-presidente. Deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PL) está nos EUA desde março e coordenou um esforço de aproximação com Trump para que sanções pelo tratamento dispensado pela Justiça a Bolsonaro fossem aplicadas. As tarifas surgiram por conta disso.

Caso saia do papel, tarifa pode provocar uma queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado norte-americano. O cálculo é do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Carne, café e suco de laranja seriam os principais produtos afetados.