Eduardo critica novamente Tarcísio após trégua anunciada por Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta-feira, 24. No X (antigo Twitter), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou Tarcísio por manter como vice-líder da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) o deputado estadual Guto Zacarias (União), ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL).

"Por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos como o Allan dos Santos?", escreveu o deputado.

A publicação foi feita em resposta a um vídeo em que Guto Zacarias diz que é possível criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "sem ter medo de ser chamado de vendido, traidor ou isentão".

Sobre o ex-presidente, o membro do MBL afirma que "na ânsia de salvar o seu filho (senador Flávio Bolsonaro), que estava encrencado com processos de corrupção, Bolsonaro deu super poderes para o Supremo Tribunal Federal (STF)".

Ao Estadão, Guto Zacarias disse que não abdica se suas críticas. O deputado estadual se defende dizendo: "sou vice-líder do governo pois articulo e ajudo a aprovar bons projetos pro Estado". O parlamentar ainda finaliza "Diferentemente dele (Eduardo Bolsonaro), não comemoro taxação contra o povo do Estado que nos elegeu e que juramos defender".

Eduardo Bolsonaro criticou Tarcísio anteriormente

A declaração de Eduardo Bolsonaro ocorre após uma série de ataques conduzidos pelo deputado a Tarcísio de Freitas. O filho do ex-presidente desaprovou as tentativas do governador paulista de tentar reverter o tarifaço de 50% imposto aos produtos nacionais pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Para Eduardo, as ações do governador configuravam "subserviência servil às elites".

Eduardo defende o uso das tarifas americanas como ferramenta para pressionar o Congresso Nacional a conceder anistia para os condenados na trama golpista, dentre eles, seu pai.

Em julho, Jair Bolsonaro apaziguou os atritos que ocorriam entre seu filho e o governador. "Hoje foi colocada uma pedra em cima: conversei com Eduardo e conversei com Tarcísio. Está tudo pacificado, Tarcísio continua sendo meu irmão mais novo, e vamos em frente, não podemos dividir", disse o ex-presidente. Desde a ocasião, Eduardo não tinha mais se posicionado em relação ao governador.

Eduardo e Tarcísio são apontados como possíveis representantes da direita na corrida presidencial de 2026, uma vez que Bolsonaro está inelegível até 2030.