Ecovix encerra recuperação judicial após 9 anos e mira novos contratos

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Ecovix, proprietária do Estaleiro Rio Grande, encerrou seu processo de recuperação judicial iniciado há nove anos, após superadas as dificuldades e ter assinado uma série de contratos recentemente com a Petrobras, informou a companhia em nota nesta quinta-feira.

Com o marco, a Ecovix planeja avançar com contratos já em curso e participar de novas concorrências por projetos junto à Petrobras e outros players de mercado.

Em nota, o acionista da Ecovix José Antunes destacou vislumbrar oportunidades de demandas para o estaleiro, que podem vir por exemplo com o avanço da exploração de petróleo e gás na Bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul.

A região ganhou maior perspectiva após descobertas de petróleo feitas no litoral da Namíbia, que compartilha geologia semelhante.

"Pela proximidade (com a Bacia de Pelotas), podemos ser um ponto estratégico para diversas operações na exploração dessas áreas", avalia Antunes, na nota.

A recuperação judicial da Ecovix foi iniciada em 2016, após uma grande crise do setor naval brasileiro em meio à operação Lava Jato, que investigou um amplo esquema de corrupção que envolvia a Petrobras, políticos e grandes companhias brasileiras e internacionais. A turbulência culminou com o encerramento de contratos para a construção de embarcações da Ecovix e gerou um passivo de R$6 bilhões.

O plano de recuperação foi aprovado pelos credores em 2018 -- e os compromissos estabelecidos seguirão sendo cumpridos, disse a empresa.

RETOMADA

A Ecovix ressaltou que "a maior conquista do período" de recuperação foi a assinatura em fevereiro deste ano de contrato com a Transpetro, subsidiária da Petrobras, para a construção de quatro navios de classe Handy, de 15 mil a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB), em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os trabalhos, segundo a empresa, levarão em torno de três anos e devem começar neste semestre em Rio Grande, com investimentos de US$278 milhões e geração de cerca de 1.400 empregos no pico da operação.

A recuperação do setor naval brasileiro foi uma das grandes promessas do presidente Lula ao tomar posse em seu terceiro mandato na Presidência.

Outro importante marco, segundo a Ecovix, foi contrato assinado com a Gerdau para desmantelar plataforma P-32, que era da Petrobras, atualmente em curso.

Além disso, a empresa reiterou que, em 2021, recebeu para reparos o Siem Helix I, navio de estimulação de poços que atua na Bacia de Campos, e que, em quatro anos, 25 embarcações também passaram por esse tipo de serviço no local, "movimentando centenas de empregos".

O aval para o encerramento do processo foi publicado em sentença na terça-feira, pela 2ª Vara Cível de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Na sentença, a juíza Fabiana Gaier Baldino afirmou entender "que o processo está apto ao encerramento judicial, a fim de permitir que o grupo Ecovix, após superadas as dificuldades, retorne ao mercado de forma independente, consolidando, assim, o seu equilíbrio financeiro com maior celeridade e segurança".

(Por Marta Nogueira)