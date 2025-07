Dólar ronda estabilidade na abertura com negociações comerciais e BCE em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, conforme os investidores monitoravam as negociações comerciais dos Estados Unidos com seus principais parceiros, com a decisão de política monetária do Banco Central Europeu também no radar.

Às 9h04, o dólar à vista subia 0,06%, a R$5,5272 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,24%, a R$5,536.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou com baixa de 0,78%, a R$5,5239.

(Por Fernando Cardoso)