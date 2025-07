Dois mortos em raros ataques ucranianos contra Sochi, cidade balneária russa

Ataques noturnos com drones ucranianos deixaram pelo menos dois mortos e onze feridos em Sochi, uma movimentada cidade balneária no sudoeste da Rússia, informaram as autoridades nesta quinta-feira (24).

O governador da região de Krasnodar, onde fica esta cidade ? que raramente foi alvo de ataques ucranianos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, no final de fevereiro de 2022 ?, declarou no Telegram que duas mulheres morreram após a queda de destroços de um drone abatido sobre o distrito de Adler.

"Onze pessoas ficaram feridas, quatro delas estão hospitalizadas", acrescentou Veniamin Kondratiev, assegurando que sua região foi alvo durante a noite de um "ataque maciço" por parte da Ucrânia.

Um dos drones atingiu instalações petrolíferas em Sirius, perto de Sochi, informou também pelo Telegram um responsável local, Dmitri Plichkine.

Posteriormente, a rede ferroviária russa anunciou em um comunicado que dois dos seus funcionários morreram no ataque noturno com drones na cidade e outros três ficaram feridos.

As autoridades russas ainda não esclareceram se são as mesmas vítimas mencionadas pelo governador ou se há mais mortos.

No total, 42 drones ucranianos foram interceptados e destruídos pela defesa anti-aérea russa durante a madrugada de quarta para esta quinta-feira, incluindo sete na região de Krasnodar, informou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

bur/bds/mab/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse