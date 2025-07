Homem morre em prisão e família acusa PM de confundir infarto com bebedeira

Um dentista de 60 anos morreu em uma cela da Central de Polícia de São José (SC) após ser preso por supostamente dirigir embriagado e provocar um acidente. A família afirma que, na verdade, ele sofreu um infarto e não recebeu atendimento médico.

O que aconteceu

Cezar Maurício Ferreira foi preso na noite da última sexta-feira após se envolver em um acidente de trânsito. Na ocasião, o dentista foi preso por suposta embriaguez ao volante após bater contra a traseira de outro carro. Não houve feridos diretos no acidente.

Polícia Militar foi acionada e o dentista encaminhado à Central de Polícia da cidade. Ele permaneceu preso e, na manhã de sábado, foi encontrado morto dentro da cela.

Família afirma que as polícias Militar e Civil cometeram uma série de erros que resultaram na morte do dentista. Ao UOL, o advogado que representa os familiares de Cezar, Wilson Knoner Campos, disse que, na realidade, o dentista sofreu um infarto enquanto dirigia e, ao contrário do que alega a polícia, ele não estava embriagado.

Policiais registraram no boletim de ocorrência que Cezar apresentava "sinais evidentes" de embriaguez porque não conseguia se comunicar, não respondia aos comandos e aparentava estar "desconectado" da realidade. Knoner, porém, afirma que os agentes "interpretaram equivocadamente" os "sinais claros" de que Cezar estava infartando como se ele tivesse ingerido bebida alcoólica. A defesa também garante que o dentista não bebia por questões religiosas.

Naquele momento, o Cezar já estava em situação de infarto, sem conseguir se comunicar, se mexer, e isso foi interpretado equivocadamente como sinal de embriaguez. Os policiais disseram que ele não conseguiu nem fazer o teste do bafômetro e isso bastou para que fosse interpretado como suposta embriaguez.

Wilson Knoner Campos

Advogado afirma que Cezar tinha histórico de problemas cardíacos. De acordo com Knoner, "não havia odor etílico" no dentista no momento da prisão e, ao ser encaminhado à delegacia, o homem não passou por exame de corpo de delito. Se tivesse passado, reitera o advogado, teriam visto uma cicatriz que comprova que Cezar já realizou cirurgia para implantar um marca-passo devido ao seu histórico de doença cardíaca. Além de dentista, Cezar era servidor público do TRT-SC (Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina).

Família não foi notificada oficialmente sobre a prisão de Cezar, afirma o advogado. A defesa alega que os familiares souberam por terceiros sobre o ocorrido, mas quando estiveram na delegacia foram orientados a procurar um advogado e não tiveram acesso a Cezar.

Cezar não recebeu qualquer assistência médica, diz a defesa. "As provas produzidas revelam graves erros que geraram na prisão ilegal e que culminou no desfecho trágico da morte dele. Ele não recebeu em nenhum momento qualquer assistência médica. Ele tinha pressão alta e precisava de atendimento médico. O erro gravíssimo dos policiais foi interpretar os sinais flagrantes de um ataque cardíaco como embriaguez. Uma morte totalmente evitável se tivesse sido feito o procedimento correto. Ele precisava ser encaminhado de ambulância para um hospital, não no camburão para uma cela gélida da Polícia Civil para morrer sem um atendimento médico".

Laudo sobre a causa da morte de Cezar só deve ficar pronto em 15 dias. Inicialmente, a morte dele foi registrada como "causa indefinida". A polícia coletou material para exame toxicológico para identificar algum indício do uso de substância química, como álcool.

Advogado afirmou que a família lutará para provar a inocência de Cezar. "A família está em choque, estarrecida, perplexa, indignada e buscará a Justiça exemplar dos fatos. Os familiares não medirão esforços para que a honra do Cezar seja restabelecida, porque criou-se uma fake news de suposta embriaguez ao volante, coisa que nunca existiu".

MPSC pede investigação

O Ministério Público de Santa Catarina solicitou que a morte de Cezar seja apurada. Por meio da 12º Promotoria de Justiça de São José, o órgão afirmou ser "imprescindível" uma análise detalhada do ocorrido para "verificar eventual omissão ou negligência por parte dos agentes públicos".

Promotoria quer determinar se houve erro na abordagem dos militares. Ainda segundo o MPSC, é preciso "esclarecer se os sinais inicialmente interpretados como indícios de embriaguez correspondiam, na verdade, a sintomas de quadro patológico que culminou no falecimento do conduzido".

Policiais envolvidos na abordagem prestaram depoimentos ontem. Como eles não tiveram as identidades divulgadas, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento.

SSP-SC aguarda resultado da investigação para se posicionar. Em nota ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina informou que aguarda a "apuração do caso por parte dos setores competentes das Polícias Militar e Civil, para que em breve possa se pronunciar sobre o tema".

O que dizem as polícias de SC

PMSC disse que foi acionada pelo dono do veículo atingido pelo carro de Cezar e que, ao conversarem com o dentista, os policiais "perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez". "A guarnição ofereceu o etilômetro, porém ele não conseguiu realizar o teste. Seguindo os protocolos, foi realizado o auto de constatação, pois o condutor apresentava mais de um sinal de embriaguez".

Corporação ressaltou que os agentes realizaram "todos os procedimentos de trânsito cabíveis". "O veículo do condutor que causou o acidente foi removido ao pátio conveniado, por estar com o licenciamento vencido. A autoridade competente lavrou o auto de prisão em flagrante, e o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia".

Também por nota, a PCSC disse investigar as circunstâncias da morte de Cezar dentro da delegacia. "Ao tomar conhecimento dos fatos, na tarde de ontem, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, que solicitou um relatório de inteligência da Diretoria de Inteligência (DINT/PCSC), enviando as informações para a Delegacia Regional de São José, para que os fatos fossem devidamente apurados, com a máxima urgência".