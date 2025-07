Crescimento da atividade empresarial na zona do euro atinge máxima em 11 meses em julho, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro acelerou mais rapidamente do que o previsto neste mês, sustentada por uma sólida melhora no setor de serviços e com a indústria mostrando mais sinais de recuperação, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador de crescimento, subiu para 51,0 em julho, nível mas alto em 11 meses, em comparação com 50,6 pontos em junho.

Essa leitura ficou acima da marca de 50,0 que separa crescimento de contração e acima das expectativas de 50,8 em uma pesquisa da Reuters.

"A economia da zona do euro parece estar gradualmente recuperando o ímpeto. A recessão no setor industrial está chegando ao fim, e o crescimento no setor de serviços acelerou ligeiramente em julho", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Pela primeira vez em mais de um ano, a demanda geral não diminuiu, embora não tenha havido expansão. O índice composto de novos negócios ficou em 50, seu nível mais alto desde maio de 2024.

O PMI de serviços subiu de 50,5 para 51,2, superando a previsão em pesquisa da Reuters de 50,7.

O PMI do setor industrial, que tem estado abaixo de 50 por três anos, subiu para 49,8 em relação aos 49,5 de junho, um pouco acima da expectativa de 49,7, enquanto que o índice que mede a produção caiu ligeiramente de 50,8 para 50,7.

(Reportagem de Jonathan Cable)