Confiança do consumidor da Alemanha cai para agosto com cautela das famílias, mostra GfK

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A confiança dos consumidores da Alemanha deve cair para agosto, marcando a segunda queda consecutiva, uma vez que as famílias estão cada vez mais retraídas em relação aos gastos em meio à persistente incerteza econômica, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira.

O índice de confiança do consumidor, publicado pelo instituto de pesquisa de mercado GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), caiu de forma inesperada para -21,5 pontos, de -20,3 pontos no mês anterior.

Analistas consultados pela Reuters previam um ligeiro aumento para -19,2.

"A recuperação da confiança do consumidor continua sendo adiada, porque a disposição de economizar tem aumentado novamente", atingindo seu valor mais alto em quase um ano e meio, disse o analista de consumo da NIM, Rolf Buerkl.

"A incerteza geral, a necessidade de estar preparado para situações difíceis e os preços altos, especialmente dos alimentos, são os principais motivos", acrescentou.

As expectativas econômicas sofreram uma queda após cinco aumentos consecutivos, caindo 10 pontos para 10,1 pontos, reduzindo ainda mais as expectativas de uma recuperação significativa na maior economia da Europa neste ano.

As expectativas de renda, entretanto, continuaram sua recuperação pelo quinto mês consecutivo, crescendo 2,4 pontos, para 15,2 pontos, o que marca uma máxima de 12 meses para o indicador.

O período da pesquisa foi de 3 a 14 de julho de 2025.

Uma leitura do indicador acima de zero indica crescimento anual no consumo privado. Um valor abaixo de zero indica uma queda em comparação com o mesmo período do ano anterior.