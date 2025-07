Sabe como o suco de laranja se tornou bebida matinal? Culpa da publicidade

O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo e responde por mais da metade das importações dos EUA. No entanto, os produtores daqui se beneficiam de um hábito criado por um golpe de marketing.

Se não fosse por essa campanha do início do século 20, o tarifaço de Trump não ameaçaria agora o "bom dia" dos americanos.

Como o suco de laranja pela manhã se tornou tradição?

No início do século 20, a California Fruit Growers Exchange (uma cooperativa de produtores de laranja do estado americano) estava em maus lençóis por causa de uma supersafra. Com a oferta muito maior do que a demanda, as frutas eram vendidas a preços baixíssimos e havia muito excedente perdido.

A cooperativa então procurou a agência Lord & Thomas, uma das maiores dos EUA à época, para criar um anúncio que aumentasse as vendas. Em 1909, o jovem e brilhante publicitário Albert Lasker, um imigrante judeu alemão de 29 anos que havia se tornado sócio da agência apenas três anos antes, foi responsável por trás do personagem Don Draper da série "Mad Men".

Lasker decidiu que era preciso não só criar um anúncio, mas uma campanha inteira e reformular, inclusive, a marca da cooperativa. A CFGE virou, sob a sua batuta, a Sunkist —um sinônimo de laranjas saudáveis em pouco tempo.

Albert Lasker, nos anos 1920 Imagem: Biblioteca do Congresso dos EUA/Domínio Público

O primeiro anúncio impresso, um clássico, ordenava "beba uma laranja". A estratégia de Lasker era incentivar o consumo de maiores quantidades da fruta por pessoa, como é necessário no caso de quem prepara a bebida. Além disso, anúncios promoviam o hábito de tomar suco de laranja como uma forma saudável de começar o dia, segundo a rádio canadense CBC.

Para contornar as dificuldades de espremer a fruta sem sujeira e aproveitando bem a polpa, a Sunkist logo começou a vender —a preço de custo— espremedores junto com as laranjas. A invenção de vidro era uma novidade na época, de acordo com os arquivos do jornal Chicago Tribune.

Evolução das campanhas da Sunkist; a primeira "Drink an Orange" ('Beba uma laranja') criada por Lasker é um marco e criou um hábito para os americanos Imagem: Reprodução

A estratégia deu certo. O consumo médio da fruta por refeição era de meia laranja; depois da campanha, o número saltou para duas laranjas e meia. Houve um aumento de 400%, ainda segundo a CBC.

Os anúncios de Lasker e da Sunkist circularam por décadas —e formaram um hábito para a sociedade americana. A cooperativa ainda existe com este nome até hoje.

Anúncio da Sunkist de 1924 ressalta os benefícios do suco de laranja para a saúde Imagem: Domínio Público

Muito "vendida" ao redor do mundo especialmente durante a Guerra Fria, a cultura americana se espalhou pelo Ocidente como a norma. E, com isso, o suco de laranja no café da manhã se tornou desejável em outros países do hemisfério.

Em 2015, a campanha da Sunkist criada por Lasker que promovia o suco da fruta como saudável foi escolhida como uma das melhores de todos os tempos pela prestigiada revista cultural The Atlantic. Ela foi indicada por Kenneth Roman, ex-presidente da rede de agências Ogilvy & Mather.