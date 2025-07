Comic-Con começa nos EUA à espera da histórica primeira visita de George Lucas

A Comic-Con começou nesta quinta-feira (24) em San Diego, Califórnia, com a expectativa dos fãs concentrada na aparição de George Lucas pela primeira vez na convenção, além da estreia mundial da prequela "Alien: Earth".

Uma das maiores festas da cultura pop do mundo, a Comic-Con nasceu em 1970 como uma reunião discreta de fãs do gênero. Atualmente, é um evento que atrai cerca de 130 mil pessoas e ao qual estrelas e diretores de Hollywood comparecem para promover seus projetos.

Esta edição será marcada pela presença do lendário cineasta George Lucas, que nunca havia visitado a convenção, apesar de suas franquias "Star Wars" e "Indiana Jones" estarem profundamente enraizadas na cultura da Comic-Con.

Com mediação de Queen Latifah, Lucas participará no domingo de uma conversa sobre o "Museu Lucas de Arte Narrativa", ao lado do diretor mexicano Guillermo del Toro e do artista premiado Doug Chiang, que há décadas ajuda a moldar o universo visual de "Star Wars".

O museu, previsto para ser inaugurado no próximo ano em Los Angeles, será dedicado à narrativa ilustrada e abrigará o acervo de Lucas.

"É um verdadeiro fechamento de ciclo", afirmou David Glanzer, chefe de comunicação da convenção, em comunicado.

"Há quase cinco décadas, 'Star Wars' fez uma de suas primeiras apresentações públicas em nossa convenção", acrescentou Glanzer, destacando a "dedicação de toda uma vida" de Lucas à narrativa visual e à construção de mundos.

- 'Alien', 'Predador' e o fim do mundo -

A Marvel Studios terá participação reduzida nesta edição, sem sua tradicional e aguardada apresentação na Sala H, onde costumam desfilar estrelas para anunciar os próximos lançamentos de bilheteria.

De acordo com a revista Variety, mudanças no calendário da nova produção dos "Vingadores" dificultaram a logística para o estúdio, cujo elenco está filmando na Inglaterra.

Apesar dessa ausência, a Sala H ainda promete grandes atrações para os fãs de ficção científica, um gênero central da convenção.

Na sexta-feira ocorrerá a estreia mundial do episódio piloto de "Alien: Earth", dirigido por Noah Hawley.

A série se passa alguns anos antes dos eventos retratados no filme de Ridley Scott, de 1979, e expande a franquia original. A estreia nas plataformas está prevista para agosto, pela Disney.

Outro título conhecido que terá destaque no evento é "Predador: Terras Selvagens".

O novo lançamento da franquia será tema de um painel com o diretor Dan Trachtenberg, responsável por "Predador: A Caçada" (2022). Também participarão os atores Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, que interpreta o predador Dek.

Espera-se que o evento traga mais detalhes e imagens da produção, que coloca o predador, pela primeira vez, no papel de presa em vez de caçador.

No sábado, o ator Ryan Gosling e os diretores Phil Lord e Christopher Miller (responsáveis pela nova trilogia do Aranhaverso) apresentarão o "Projeto Fim do Mundo", previsto para estrear nos cinemas no ano que vem.

O longa, baseado no livro de Andy Weir ("Perdido em Marte"), acompanha Ryland Grace (Gosling), um ex-professor de ciências que acorda em uma nave espacial e descobre que está em uma missão para salvar a Terra de uma ameaça solar.

Outra atração da convenção será a apresentação da segunda temporada de "Peacemaker", com a expectativa de que James Gunn (DC Studios) e parte do elenco revelem novidades sobre a produção.

Muitos aproveitarão a Comic-Con para se fantasiar de princesas, guerreiros, alienígenas e outros personagens na pequena cidade da costa oeste dos Estados Unidos que será tomada também por atividades e experiências interativas.

A Comic-Con vai até domingo, 27.

