CMN aprova atualização de normas para financeiras

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira resolução que consolida e atualiza as normas a serem aplicadas às sociedades de crédito, financiamento e investimento, mais conhecidas como financeiras.

Em nota, o Banco Central informou que a resolução "incorpora todas as operações atualmente permitidas às financeiras, considerando seu foco no mercado de crédito, e inclui atividades de instituições mais recentes, como instituições de pagamento e fintechs de crédito, potencialmente ampliando a competitividade do segmento".

Conforme o BC, a resolução também cria incentivos para que fintechs de crédito e instituições de pagamento possam migrar, com o crescimento do negócio, para o segmento do mercado "mais compatível com suas estratégias, operações e clientes".

A resolução entrará em vigor em 1º de setembro.

O CMN é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

(Reportagem de Fabrício de Castro)