Carrefour negocia venda de unidade italiana; registra alta na receita do 2º tri

LONDRES (Reuters) - O Carrefour, maior varejista de alimentos da Europa, informou nesta quinta-feira que está em negociações exclusivas para vender seu negócio deficitário na Itália para o NewPrinces Group como parte de uma revisão estratégica iniciada pela companhia no começo deste ano.

A venda do Carrefour Itália, que opera 1.188 lojas, mas teve um prejuízo operacional de 67 milhões de euros no ano passado, está sujeita à aprovação regulatória e à consulta com os sindicatos, mas pode ser concluída até o final de 2025, disse o Carrefour.

Separadamente, o Carrefour reportou vendas mais fortes no segundo trimestre, depois que cortes de preços ajudaram a atrair mais consumidores afetados pela inflação, especialmente na França, seu maior mercado.

De modo geral, as vendas mesmas lojas do Carrefour no segundo trimestre cresceram 4,4% em relação ao ano anterior, após um crescimento de 2,9% no primeiro trimestre. Na França, as vendas mesmas lojas voltaram a crescer pela primeira vez desde 2023, com alta de 2,1% versus um ano antes.

"Os negócios do Carrefour registraram uma clara aceleração no primeiro semestre de 2025, impulsionados pelo ímpeto em seus três principais países: França, Espanha e Brasil", disse o presidente-executivo do Carrefour, Alexandre Bompard, em um comunicado.

As vendas do Carrefour no primeiro semestre totalizaram 46,559 bilhões de euros, acima dos 44,863 bilhões de euros do ano anterior.

Em paralelo, o Carrefour Brasil, que recentemente fechou capital, informou nesta quinta-feira que seu controlador francês pretende refinanciar o endividamento do grupo brasileiro, que totaliza cerca de R$9,7 bilhões.

Segundo a unidade brasileira, o Carrefour ainda está avaliando as possíveis alternativas para implementação do refinanciamento.

(Reportagem de Helen Reid)