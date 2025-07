Brasileiro é preso por tráfico na Indonésia; punição é pena de morte

Um brasileiro de 25 anos, acusado de trabalhar como "mula" para o tráfico internacional, foi preso com 3 kg de cocaína ao tentar entrar na Indonésia.

O que aconteceu

Yuri Bezerra da Silva foi preso com a droga ao desembarcar no aeroporto de Bali, em 13 de julho. Os 3 kg de cocaína estavam escondidos nos pertences do brasileiro e foram identificadas no momento em que a bagagem dele passou pelo raio-x.

Brasileiro confessou que transportava a droga e que receberia R$ 150 mil pelo serviço, segundo a polícia da Indonésia. Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o porta-voz da polícia de Bali, Sinar Subawa, apontou que Yuri servia como "mula" para o tráfico internacional, ou seja, ajudava a transportar drogas para outros países.

Yuri recebeu R$ 2,7 mil antecipado e receberia o resto do dinheiro previamente combinado após o serviço. O jovem teria recebido a cocaína de um homem identificado como "Tio Paulo" e deveria entregar a droga a um outro homem que mora em Bali, ainda segundo Subawa. Não foi informado se o destinatário da cocaína é indonésio ou brasileiro.

Indonésia pune o tráfico de drogas com pena de morte. Em nota ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que "presta assistência consular" a Yuri por meio da Embaixada em Jacarta. O Itamaraty não forneceu maiores detalhes.

Atualmente, Indonésia tem uma lista de pessoas na fila de execução por causa de tráfico. Até o momento, as autoridades do país asiático não informaram quais serão as consequências impostas a Yuri. O UOL não conseguiu localizar os familiares dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Governo da Indonésia já executou ao menos dois brasileiros por tráfico de drogas. Marco Archer Cardoso Moreira e Rodrigo Muxfeldt Gulart foram executados por fuzilamento em 2015.