Brasil quer suspender tarifas de setor sensível. E o peso de Trump em 2026

A uma semana do início do tarifaço, o Brasil propôs a autoridades americanas suspender tarifas de setores "sensíveis", além de adiar a entrada em vigor da medida, informa Amanda Klein. Ainda não houve resposta.

O colunista Josias de Souza relata que o presidente dos EUA, Donald Trump, deixou o Brasil "falando sozinho" na negociação. "Difícil negociar com quem quer brigar", diz Josias, citando o estilo "faço porque posso" do republicano -que justificou o tarifaço com uma suposta perseguição judicial que estaria sofrendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado.

Josias também afirma que a cúpula do Congresso está "de saco cheio" do clã Bolsonaro, que estaria cansando os parlamentares por repetir os mesmos erros políticos.

Rejeição a Trump cresce

Enquanto isso, Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, traz pesquisa Pulso Brasil/Ipespe que mostra que entre os brasileiros o tarifaço fez disparar a rejeição a Trump e que, para 53%, a proximidade com o presidente americano prejudica candidatos à eleição presidencial brasileira de 2026.

Cautelares cautelosas

E o colunista Leonardo Sakamoto observa que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, terá trabalho para lidar com o réu Bolsonaro até o julgamento do processo. Medidas cautelares impedem que o ex-presidente alimente suas milícias digitais, explica Sakamoto, mas é um terreno com limites muito frágeis.

Josias acredita que Moraes agiu com bom senso ao não determinar agora a prisão de Jair, antes da eventual condenação, o que seria um "presente" para o réu, que poderia se vitimizar.

