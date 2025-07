CEO da Brandlovers: 'Ser humano ainda faz pequenas coisas melhor que IA'

Mesmo com os avanços e a incorporação cada vez maior da inteligência artificial no mercado de trabalho, há pequenas coisas que o ser humano ainda faz melhor. Essa é a opinião de Raphael Avellar, fundador e CEO da Brandlovers.ai e convidado do Divã de CNPJ.

"Tarefas simples e pequenas para um engenheiro, a IA se torna extremamente prolixa. Existem algumas interfaces entre produtos, quando falamos da camada de infraestrutura das empresas, onde a IA ainda não navega entre linguagens e provedores, precisa de um ser humano nessas interfaces", ele explica.

A BrandLovers.ai é uma plataforma especializada em marketing de influência com tecnologia e IA, criada para conectar marcas e influenciadores. Desde a fundação da empresa, Avellar conta que seu time é formado por 40 engenheiros e que, neste momento, tem investido cada vez mais tempo na revisão do trabalho executado pela IA.