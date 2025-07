Bolsonaro é condenado a pagar R$ 150 mil por fala sobre 'clima' com meninas

Do UOL, em São Paulo

A Justiça do Distrito Federal condenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a pagar R$ 150 mil de indenização por uma entrevista de 2022, em que afirmou que "pintou um clima" com adolescentes venezuelanas. Cabe recurso.

O que aconteceu

Bolsonaro foi condenado a pagar indenização por danos morais coletivos. O valor será revertido para o Fundo da Infância e da Adolescência do Distrito Federal ou a projetos de promoção de direitos da infância a serem indicados pelo Ministério Público.

Decisão é da 5ª Turma Cível do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Os desembargadores também determinaram uma série de restrições, sob pena de multa de R$ 10.000 por descumprimento.

Bolsonaro foi condenado a:

abster-se de utilizar imagens de crianças e de adolescentes em material publicitário, vídeos, lives e/ou qualquer meio audiovisual sem prévio conhecimento e autorização dos responsáveis legais; abster-se de constranger crianças e adolescentes em eventos públicos a reproduzirem gestos violentos, a exemplo de reproduzirem o gesto de "uso de arma", por violação expressa aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente; abster-se de empregar conotação sexual a quaisquer situações envolvendo crianças e adolescentes, mediante palavras, gestos ou ações que as estigmatizem, as exponham ou as submetam a associação com práticas sexuais; pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 150.000,00.

A declaração ocorreu em entrevista em 2022, durante a campanha eleitoral. "Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei", disse Bolsonaro ao podcast Paparazzo Rubro-Negro.

Ele insinuou que as meninas eram exploradas sexualmente. "Se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida", disse.

O caso foi julgado hoje, após recurso do Ministério Público. Os desembargadores afirmaram que a repercussão pública da declaração de Bolsonaro causou impacto direto e devastador sobre grupos já socialmente vulneráveis. A ação também cita o uso de imagens de crianças fazendo o gesto de arma com a mão durante a campanha presidencial de 2022.

Decisão cita "sofrimento e o assédio" que as adolescentes e suas famílias enfrentaram após a repercussão. "A fala, proferida por uma figura pública de imensa projeção e, à época, no exercício do mais alto cargo da República, estigmatiza gravemente adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, associando-as, de forma pejorativa e leviana, à exploração sexual."

Defesa de Bolsonaro sustentou que as declarações foram retiradas de contexto. No processo, os advogados afirmaram que o ex-presidente apenas criticou a situação de vulnerabilidade das adolescentes, sem qualquer intenção de estigmatizá-las ou violar seus direitos.