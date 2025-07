Bolsas da Europa sobem com otimismo sobre acordo EUA-UE e balanços de bancos, à espera do BCE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, sustentadas por balanços positivos dos gigantes bancários Deutsche Bank e BNP Paribas e expectativas de que os EUA e a União Europeia consigam fechar um acordo comercial, enquanto investidores aguardam decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,59%, a 553,47 pontos.

Tanto o alemão Deutsche Bank quanto o francês BNP Paribas superam expectativas de lucro e receita no segundo trimestre. No horário acima, o Deutsche Bank saltava quase 8% em Frankfurt e o BNP exibia robusta alta de 3% em Paris.

No âmbito comercial, há expectativa de que EUA e UE fechem um acordo pelo qual as tarifas "recíprocas" a ser impostas ao bloco seriam reduzidas de 30% para 15%, em um pacto semelhante ao que Washington firmou com o Japão, na terça-feira (22).

Em função de "incertezas", que incluem a questão tarifária, e com a inflação da zona do euro sob controle, espera-se que o BCE deixe suas principais taxa de juros inalteradas nas próximas horas, depois de cortá-las em 25 pontos-base na reunião do começo de junho.

No noticiário macroeconômico, o PMI composto da zona do euro subiu para 51 em junho, vindo acima do previsto e tocando o maior nível em 11 meses, segundo levantamento preliminar. No Reino Unido, por outro lado, o mesmo indicador sofreu uma inesperada queda neste mês.

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,98%, a de Paris avançava 0,08% e a de Frankfurt ganhava 0,63%. Já as de Milão e Lisboa tinham respectivas altas de 1,46% e 0,43%. Na contramão, a de Milão caía 0,23%.

