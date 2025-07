BCE vê economia resiliente e inflação na meta, mas alerta sobre incerteza de disputas comerciai

O Banco Central Europeu (BCE) afirmou que a economia da zona do euro se provou resiliente até o momento, desafiando o cenário global, e que a inflação está atualmente em linha com a meta de 2% no médio prazo, em comunicado sobre a decisão de deixar juros inalterados, divulgado nesta quinta-feira, 24. "Ao mesmo tempo, o ambiente continua excepcionalmente incerto, especialmente por conta das disputas comerciais", alertou o banco central.

O BCE notou que as pressões de preços domésticas continuaram a arrefecer e que o avanço salarial está com desempenho mais lento. O conselho de dirigentes reiterou o compromisso de garantir estabilidade da inflação na meta a médio prazo e de seguir postura dependente de dados, com decisões a cada reunião para determinar o nível apropriado da política monetária.

"Em particular, as decisões terão como base perspectivas de inflação e os riscos a sua volta, frente a dados econômicos e financeiros, assim como as dinâmicas da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária", concluiu, sem se comprometer com uma trajetória predeterminada para os juros.