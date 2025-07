Balanços corporativos apresentam pontos positivos, mas incerteza sobre tarifas persiste

(Reuters) - Algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, incluindo a gigante norte-americana de buscas Alphabet, a fabricante sul-coreana de chips SK Hynix e a fornecedora indiana de serviços de TI Infosys, apresentaram previsões otimistas em seus últimos balanços, ignorando a incerteza da política comercial dos EUA.

As operações corporativas foram ofuscadas pela ação comercial errática dos Estados Unidos, que afetou as cadeias de suprimentos e fez com que as empresas tivessem que lidar com incertezas sobre as tarifas, além das preocupações econômicas mais amplas, como mudanças regulatórias e flutuação cambial.

Mas os gigantes da tecnologia Alphabet , SK Hynix e Infosys - que divulgaram lucros que superaram as previsões do mercado - previram dias melhores, com a Alphabet e a SK Hynix sinalizando planos para aumentar os gastos.

SK Hynix, a fornecedora da Nvidia , registrou um lucro trimestral recorde, impulsionado pela forte demanda por chips de inteligência artificial e pelo estoque de clientes antes das possíveis tarifas dos EUA.

A fornecedora indiana de serviços de TI Infosys aumentou o piso de sua faixa de previsão de receita anual para 1% a 3%, de estável a 3%, correspondendo às expectativas dos analistas.

Na Europa, a fabricante suíça de medicamentos Roche anunciou um lucro operacional melhor do que o esperado no primeiro semestre nesta quinta-feira e disse que está em contato próximo com o governo dos EUA sobre tarifas. A empresa disse que aumentou os estoques nos Estados Unidos, caso as tarifas entrem em vigor, para evitar qualquer impacto inicial.

A Nestlé , a maior empresa de alimentos embalados do mundo, também registrou na quinta-feira um crescimento de vendas orgânicas no primeiro semestre melhor do que o esperado e manteve sua perspectiva para 2025.

TURBULÊNCIA

Os lucros e as previsões otimistas representaram um ponto positivo em uma temporada turbulenta de balanços do segundo trimestre, que viu empresas tão variadas quanto fabricantes de chips e siderúrgicas apresentarem resultados negativos.

Entre os dias 16 e 22 de julho, as empresas divulgaram um prejuízo combinado para o ano inteiro de até US$7,8 bilhões, com os setores automotivo, aeroespacial e farmacêutico sendo os mais prejudicados pelas tarifas.

A sul-coreana Hyundai Motor registrou na quinta-feira uma queda de 16% no lucro operacional do segundo trimestre, já que as tarifas dos EUA sobre veículos e peças começaram a pesar em seus resultados.

Já a General Motors disse que as tarifas reduziram em US$1,1 bilhão os lucros do segundo trimestre.

Na quarta-feira, o presidente-executivo da Tesla , Elon Musk, disse que os cortes do governo dos EUA no apoio aos fabricantes de veículos elétricos poderiam levar a "alguns trimestres difíceis", uma vez que sua empresa relatou seu pior declínio nas vendas trimestrais em mais de uma década.

(Reportagem da Reuters Newsroom)