Avião de passageiros cai no extremo leste da Rússia, quase 50 pessoas podem ter morrido

Por Andrew Osborn e Gleb Stolyarov

MOSCOU (Reuters) - Um avião de passageiros russo Antonov An-24, que transportava cerca de 50 pessoas, caiu no extremo leste do país na quinta-feira e teme-se que todos a bordo tenham morrido, disseram autoridades dos serviços de emergência.

A fuselagem em chamas do avião, fabricado na era soviética e com quase 50 anos, foi avistada no solo por um helicóptero e as equipes de resgate estavam correndo para o local.

Um vídeo filmado de um helicóptero e publicado nas mídias sociais mostrou que o avião caiu em uma área densamente arborizada. Fumaça podia ser vista saindo do local do acidente.

O avião estava em um voo de uma companhia aérea regional privada sediada na Sibéria chamada Angara. O número da cauda da aeronave mostrava que ela foi construída em 1976 e era operada pela companhia aérea de bandeira soviética Aeroflot antes do colapso da União Soviética em 1991.

O avião estava indo de Blagoveshchensk para Tynda, uma cidade remota e um importante entroncamento ferroviário na região de Amur, na fronteira com a China. Ele desapareceu das telas de radar enquanto se preparava para pousar.

Havia 43 passageiros, incluindo cinco crianças, e seis membros da tripulação a bordo, de acordo com dados preliminares, disse Vasily Orlov, o governador regional.

O governo federal russo colocou o número de passageiros a bordo em 42.

Destroços do avião foram encontrados em uma colina a cerca de 15 km de Tynda, segundo a agência de notícias Interfax, citando autoridades do serviço de emergência.

"Durante a operação de busca, um helicóptero Mi-8 pertencente à Rossaviatsiya descobriu a fuselagem da aeronave, que estava em chamas", disse o ministério dos serviços de emergência no Telegram.

Um representante da Angara afirmou à Reuters que não poderia oferecer mais detalhes.

O governo federal russo disse que criou uma comissão para lidar com as consequências do acidente e as autoridades anunciaram uma investigação sobre a causa.

O Kremlin informou que o presidente Vladimir Putin foi notificado sobre o acidente.

"TRATORES VOADORES"

A companhia aérea Angara tem sede na cidade siberiana de Irkutsk e atende a aeroportos na Sibéria e no extremo leste da Rússia. Ela opera 10 An-24s construídos entre 1972 e 1976, de acordo com o portal da web RussianPlanes.

A Angara foi uma das duas companhias aéreas siberianas que, no ano passado, pediram ao governo russo que estendesse a vida útil das aeronaves Antonov, muitas das quais têm mais de 50 anos, à medida que os fabricantes de aviões russos se esforçam para preencher a lacuna deixada pelo êxodo de fabricantes estrangeiros.

Apelidados de "tratores voadores" por alguns, os An-24s movidos a hélice são considerados cavalos de batalha confiáveis pelo setor de aviação russo e são bem adaptados às condições adversas da Sibéria, pois são capazes de operar em condições abaixo de zero e não precisam pousar em pistas.

Mas os executivos das companhias aéreas, pilotos e especialistas do setor dizem que o custo de manutenção dos Antonovs — que constituem uma fração da frota russa de mais de 1.000 aviões de passageiros — aumentou depois que sanções ocidentais contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia afetaram os investimentos e o acesso a peças.