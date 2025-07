Avião com quase 50 pessoas a bordo cai na Rússia e não há sobreviventes

O ministério russo da Defesa Civil informou nesta quinta-feira (24) que uma aeronave decolou de Blagoveshchensk e caiu 16 quilômetros antes de chegar ao destino, a cidade de Tynda, na região leste do país. A Rússia afirmou que não há sobreviventes neste desastre aéreo. O número de mortos, porém, não foi divulgado.

As autoridades russas ainda não chegaram a uma conclusão sobre o número de pessoas que estavam a bordo do avião da companhia Angara Airlines.

O governador da região, Vasily Orlov, disse que 49 pessoas, incluindo cinco menores de idade e seis tripulantes, estariam no avião. Já a agência de notícias russa TASS informou que 46 pessoas poderiam estar a bordo, incluindo duas crianças e seis tripulantes. A agência indica que a má visibilidade pode ter sido uma das causas deste acidente aéreo.

O Centro de Proteção Civil da região informou que um helicóptero de resgate não havia "encontrado nenhum sobrevivente enquanto sobrevoava o local do acidente".

O ministério da Defesa Civil informou que mais de 50 socorristas já chegaram ao local e estão envolvidos na operação. Segundo o governo russo, o local do desastre é de difícil acesso, pois fica em uma área florestal.

A Rússia informou que a aeronave perdeu contato com os radares enquanto realizava uma segunda aproximação para tentar pousar no aeroporto de Tynda.

De acordo com a TASS, a aeronave é um bimotor Antonov-24 construído em 1976 pela fábrica da Aviant, que fica em Kiev, na Ucrânia, que fazia parte, na época, da União Soviética. A agência ainda informou que em 2021 o certificado de aeronavegabilidade foi prorrogado até 2036.

Local com histórico de acidentes aéreos

Acidentes de aviões e helicópteros são comuns na região leste da Rússia. Esses desastres podem ser causados por condições climáticas adversas, problemas técnicos relacionados a equipamentos obsoletos ou erros humanos.

Em agosto de 2024, um helicóptero Mi-8 caiu em Kamchatka e matou todos os 22 passageiros a bordo.

Três anos antes, também em agosto, outro helicóptero Mi-8 com 16 pessoas a bordo, incluindo 13 turistas, caiu em um lago na Península Vulcânica de Kamchatka. Este acidente matou oito pessoas.

Um mês antes, um avião caiu com 22 passageiros e seis tripulantes a bordo enquanto se preparava para pousar em Kamchatka. Não houve sobreviventes.

A Rússia anunciou que abriu uma investigação para apurar as causas do acidente da Angara Airlines. O presidente Vladimir Putin já foi informado sobre a queda do avião e ainda não fez qualquer pronunciamento.

(Com AFP)