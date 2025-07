Avião com cerca de 50 pessoas cai no Extremo Oriente russo

Um avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira(24) na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais.

Um helicóptero Mi-8 operado pela agência de aviação civil russa Rosaviatsia "detectou a fuselagem em chamas da aeronave", informou o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

O número exato de passageiros a bordo deste Antonov An-24, operado pela Angara Airlines, com sede na região de Irkutsk, na Sibéria, é atualmente desconhecido.

O governador da região, Vasily Orlov, anunciou inicialmente que 49 pessoas, incluindo cinco menores e seis tripulantes, estavam a bordo.

A agência de notícias estatal TASS informou que 46 pessoas, incluindo duas crianças e seis tripulantes, estavam a bordo.

O centro de proteção civil desta região remota também indicou que o helicóptero não detectou nenhum sobrevivente enquanto sobrevoava o local, mas que equipes investigam em terra.

A mesma fonte indicou que a fuselagem localizava-se a 16 quilômetros da cidade de Tinda.

O acidente ocorreu em um "local de difícil acesso", afirmou o Ministério de Situações de Emergência, relatando que mais de 50 socorristas foram mobilizados para a área.

Imagens gravadas do helicóptero mostram uma coluna de fumaça subindo de várias árvores e chamas perto do que parecem ser destroços.

- Tentativas de pouso -

O governador regional havia indicado anteriormente que a aeronave, que voava entre Blagoveshchensk e Tinda, havia "desaparecido dos radares".

O contato foi perdido por volta das 13h locais (1h em Brasília), enquanto ela fazia uma "segunda tentativa" de pouso no aeroporto de Tinda, segundo informações divulgadas no Telegram pelo departamento responsável pelos transportes no Extremo Oriente.

Funcionários do aeroporto, citados pela TASS, indicaram que a aeronave foi fabricada em 1976 e que seu certificado de aeronavegabilidade havia sido prorrogado em 2021 até 2036.

Acidentes de avião e helicóptero são comuns no Extremo Oriente russo, região remota e pouco povoada, onde muitas viagens precisam ser feitas por via aérea devido às grandes distâncias.

No final de agosto de 2024, 22 pessoas morreram quando um helicóptero Mi-8 de fabricação soviética caiu em Kamchatka.

