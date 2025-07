Aviação brasileira bate recorde com 61,8 milhões de passageiros no semestre

Os aeroportos do Brasil registraram 61,8 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025 e quebraram um recorde — é o melhor resultado desde o ano 2000, quando foi iniciada a série histórica.

O que aconteceu

É o quarto mês consecutivo que o setor apresenta crescimento e bate recorde. Os dados são do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A movimentação nos aeroportos pelo país cresceu 10% este ano na comparação com o mesmo período do último ano. Em 2024, 56,2 milhões de viajantes utilizaram a infraestrutura aeroportuária no primeiro semestre.

O mercado internacional foi responsável por transportar 13,8 milhões de turistas de janeiro a junho, alta de 15,3% frente aos dados apurados em 2024. Em voos nacionais, o indicador cresceu 8,6% — com movimentação superior a 40 milhões de pessoas.

Estamos vivendo o melhor período da nossa aviação civil e os números comprovam isso. Se mantivermos esse ritmo no segundo semestre deste ano, vamos fechar 2025 com o melhor resultado da história. Isso significa um ganho expressivo não apenas para o nosso setor, mas para todos. Quando a aviação vai bem, o turismo vai bem, assim como a parte hoteleira e, principalmente, a nossa economia Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

Entre os 10 maiores aeroportos do país em termos de movimentação, o melhor desempenho aconteceu no Galeão (RJ). O terminal saltou de 6,5 milhões no primeiro semestre do último ano para 8,2 milhões de viajantes em 2025, crescimento superior a 26%.

Maior terminal do país, Guarulhos (SP) cresceu 8% nos seis primeiros meses do ano. Por lá, passaram quase 22 milhões de viajantes. Embora tenha perdido uma posição no ranking dos mais movimentados, o aeroporto de Brasília apresentou alta de 7,6% no primeiro semestre deste ano, com movimentação superior a 7,5 milhões de pessoas, melhor resultado desde 2019.