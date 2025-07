Avenida para a COP transformou quilombo em 'zona de sacrifício', diz líder

A liderança quilombola Vanuza do Abacatal disse hoje durante um painel do Global Citizen Now, em Belém, que as obras da Avenida Liberdade transformaram a região em uma "zona de sacrifício".

O projeto de abertura da via faz parte dos preparativos para a COP30 e corta três municípios da região metropolitana de Belém. No percurso da via estão três comunidades tradicionais, entre elas o Abacatal.

Durante o painel, Cavalcante denunciou os impactos no território, que está localizado em Ananindeua e tem 315 anos. No local, vivem mais de quinhentas pessoas.

Hoje estamos classificados como um território de sacrifício. E foi muito difícil para aceitarmos isso porque quando a gente vê empreendimentos como a Avenida Liberdade, conseguimos ver consequências que são desde ambientais e econômicas a sociais e culturais. Vanuza do Abacatal, líder quilombola

Um dos principais impactos da construção citados por ela é a insegurança alimentar. Atualmente, a 90% da comunidade, segundo a líder, vive de agricultura familiar.

Isso não está acontecendo só no Abacatal. Na comunidade Navegantes, que é atravessada pela via, os açaizais foram quase totalmente devastados.

Mesmo a comunidade do Abacatal ficando a 1km da abertura da via, as consequências da construção exigem um plano de mitigação. A líder quilombola revela que uma das condicionantes para início das obras era que o plano fosse colocado em prática antes.

"Pelo acordo com Ministério Público, o governo deveria fornecer uma série de serviços, desde disponibilizar um posto de saúde até a estrada pavimentada, asfaltada, sinalizada e iluminada, e o portão de entrada da comunidade. Mas até hoje, estando a obra em estágio avançado, isso nunca aconteceu."

A Ecoa, Vanuza explicou que a comunidade não sofre apenas com essa obra no entorno.

"Hoje vivemos um estrangulamento do território. A gente tem a rodovia Liberdade, a subestação de energia, os dois lixões, do Aurá e Marituba. Isso torna o Abacatal uma zona de sacrifício quando o território está no centro estrangulado por grandes empreendimentos,"