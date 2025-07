Avanço da energia limpa nos EUA perde força com corte de subsídios por Trump

Por Nichola Groom

(Reuters) - A Bila Solar, fabricante de painéis solares com sede em Cingapura, está suspendendo os planos de dobrar a capacidade de sua nova fábrica em Indianápolis. Os planos da rival canadense Heliene para uma fábrica de células solares em Minnesota estão em revisão. A NorSun, fabricante norueguesa de wafers solares, está avaliando se deve seguir em frente com uma fábrica planejada em Tulsa, Oklahoma. E dois parques eólicos offshore com todas as licenças concedidas no nordeste dos EUA talvez nunca sejam construídos.

Esses estão entre os principais investimentos em energia limpa que agora estão em risco, depois que os republicanos concordaram, no início deste mês, em acabar rapidamente com os subsídios dos EUA para energia solar e eólica como parte de seu megaprojeto de orçamento, e após a Casa Branca orientar as agências a endurecer as regras sobre quem pode reivindicar os incentivos que ainda permanecem.

Isso marca uma reviravolta na política desde o retorno do presidente Donald Trump ao cargo, que, segundo desenvolvedores de projetos, fabricantes e analistas, reduzirá as instalações de energia renovável na próxima década, eliminará investimentos e empregos no setor de fabricação de energia limpa que as sustenta e agravará uma iminente crise de fornecimento de energia nos EUA à medida que a infraestrutura de IA, que consome muita energia, se expande.

As instalações solares e eólicas podem ser 17% e 20% menores do que o previsto anteriormente na próxima década por causa das mudanças, de acordo com a empresa de pesquisa Wood Mackenzie, que alertou que a escassez de novos suprimentos pode desacelerar a expansão dos data centers necessários para dar suporte à tecnologia de IA.

A empresa de pesquisa em energia Rhodium afirmou que a nova lei coloca em risco US$263 bilhões em instalações de energia eólica, solar e de armazenamento, além de US$110 bilhões em investimentos industriais anunciados para apoiá-las. Segundo a empresa, a medida também aumentará os custos de energia para a indústria em até US$11 bilhões em 2035.

"Um dos objetivos declarados do governo era reduzir os custos e, como demonstramos, esse projeto de lei não faz isso", disse Ben King, diretor da área de energia e clima da Rhodium.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.

O governo Trump defendeu suas medidas para encerrar o incentivo à energia limpa argumentando que a rápida adoção da energia solar e eólica criou instabilidade na rede elétrica e aumentou os preços para os consumidores 00 alegações contestadas pelo setor e que não se confirmam em grids com alta participação de renováveis, como o do Texas.

Representantes do setor de energia, no entanto, disseram que todos os novos projetos de geração precisam ser incentivados para atender à crescente demanda dos EUA, incluindo aqueles impulsionados por energias renováveis e combustíveis fósseis.

A consultoria ICF projeta que a demanda de eletricidade dos EUA crescerá 25% até 2030, impulsionada pelo aumento da IA e da computação em nuvem -- um grande desafio para o setor de energia após décadas de estagnação. O Projeto REPEAT, uma colaboração entre a Universidade de Princeton e a Evolved Energy Research, projeta um aumento anual de 2% na demanda de eletricidade.

Com a redução no ritmo de novos projetos de energia renovável, o aperto na oferta de eletricidade decorrente da mudança nas políticas pode elevar os custos anuais de energia para as famílias em até US$280 em 2035, segundo o Projeto REPEAT.

A principal disposição da nova lei é a eliminação acelerada dos créditos fiscais de 30% para projetos eólicos e solares: ela exige que os projetos comecem a ser construídos dentro de um ano ou entrem em operação até o final de 2027 para se qualificarem para os créditos. Anteriormente, os créditos estavam disponíveis até 2032.

Agora, alguns desenvolvedores de projetos estão se esforçando para concluir os projetos enquanto os incentivos dos EUA ainda estão acessíveis. Mas até mesmo essa estratégia se tornou arriscada, disseram os desenvolvedores.

Dias depois de assinar a lei, Trump instruiu o Departamento do Tesouro a revisar a definição de "início de construção". Uma revisão dessas regras poderia derrubar uma prática de longa data que dá aos desenvolvedores quatro anos para reivindicar créditos fiscais depois de desembolsar apenas 5% dos custos do projeto. O Tesouro recebeu um prazo de 45 dias para elaborar novas regras.

A fábrica de células planejada pela Heliene, que poderia custar até US$ 350 milhões, dependendo da capacidade, e empregar mais de 600 funcionários, também está no limbo, disse o CEO da companhia, Martin Pochtaruk, em uma entrevista no início deste mês.

A empresa precisa de mais clareza sobre o que a nova lei significará para a demanda dos EUA e como a política comercial de Trump afetará o setor de energia solar.

Da mesma forma, Mick McDaniel, gerente geral da Bila Solar, disse que "um nível preocupante de incerteza" suspendeu sua expansão de US$20 milhões em uma fábrica de Indianápolis inaugurada este ano, que criaria mais 75 empregos.

"A NorSun ainda está digerindo a nova legislação e a recente ordem executiva para determinar o impacto no cenário geral da fabricação local de equipamento solar", disse Todd Templeton, diretor da divisão norte-americana da empresa, que está revisando os planos para uma fábrica de wafer solar de US$620 milhões em Tulsa.

As mudanças na política também colocaram novas dúvidas sobre o destino dos projetos de energia eólica offshore do país, que dependem fortemente de créditos fiscais para reduzir os custos. De acordo com a Wood Mackenzie, é improvável que os projetos que ainda não começaram a ser construídos ou que ainda não tomaram decisões finais de investimento prossigam.

Dois desses projetos, que estão totalmente autorizados, incluem um projeto de 300 megawatts da desenvolvedora US Wind na costa de Maryland e o New England Wind de 791 MW da Iberdrola na costa de Massachusetts.

Nenhuma das empresas respondeu aos pedidos de comentários.

“Elas estão praticamente prontos para iniciar a construção e agora estão presos a um cronograma que torna muito mais difícil aproveitar os últimos dias dos créditos fiscais”, disse Hillary Bright, diretora executiva do grupo de defesa da energia eólica offshore Turn Forward.

(Reportagem de Nichola Groom)