Autoridade do Departamento de Justiça dos EUA se reúne com associada de Epstein, diz ABC

WASHINGTON (Reuters) - O procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, reuniu-se com a associada de longa data de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, acusada de tráfico sexual, no escritório do procurador-geral dos EUA em Tallahassee, Flórida, informou a ABC News nesta quinta-feira.

Imagens capturadas pela ABC News mostraram Blanche e sua comitiva, incluindo o procurador-geral adjunto interino Diego Pestana, entrando no escritório do procurador-geral dos EUA localizado em um tribunal federal.

A reunião era amplamente esperada, depois que Blanche anunciou no início da semana que havia entrado em contato com os advogados de Maxwell para ver se ela poderia ter "informações sobre qualquer pessoa que tenha cometido crimes contra as vítimas".

Na ocasião, ele disse que esperava se encontrar com ela "nos próximos dias".

Maxwell cumpre uma sentença de 20 anos em uma prisão federal em Tallahassee, após um júri condená-la por tráfico sexual em 2021. Ela está apelando de sua sentença.

Seu advogado, David Oscar Markus, confirmou anteriormente à Reuters que ela estava em discussões com o governo.

Ele não respondeu a um pedido de comentário nesta quinta-feira.

O presidente Donald Trump e seu governo têm enfrentado uma pressão crescente de seus apoiadores para divulgar informações adicionais da investigação do Departamento de Justiça sobre Epstein, que se matou em 2019 em uma cela de prisão enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Embora a procuradora-geral Pam Bondi tenha prometido, no início do ano, divulgar materiais adicionais relacionados a possíveis clientes de Epstein, o departamento inverteu o curso. Neste mês, emitiu um memorando concluindo que não havia base para continuar a investigação e que não havia provas de uma lista de clientes ou chantagem.

A partir de então, o departamento solicitou permissão para liberar as transcrições do grande júri de suas investigações anteriores sobre Epstein e Maxwell.

Mas na quarta-feira, a juíza distrital Robin Rosenberg negou um desses pedidos, concluindo que não ele se enquadrava em nenhuma das exceções às regras que exigem o sigilo do material do grande júri.

O nome de Trump, juntamente com o de outras pessoas de alto perfil, apareceu várias vezes nos registros de voo do avião particular de Epstein na década de 1990.

O Departamento de Justiça divulgou alguns desses registros que continham o nome de Trump no início do ano.

