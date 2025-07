Aumenta risco em barragem de rejeitos, e Brumadinho evacuará área

No sistema de pesquisa georreferenciada da ANM, a barragem aparece como de risco elevado, assim como de risco potencial elevado. O volume atual do reservatório é de 914.500,00 metros cúbicos (m3) distribuídos em área de altura máxima de 37 metros de altura. Esta área não faz parte do complexo de mineração no qual uma barragem de rejeitos rompeu-se em 2019, deixando 270 mortos e atingindo o Rio Paraopeba.

Segundo o boletim mensal do Grupo Educação, Mineração e Território da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em junho deste ano, o estado de Minas Gerais tinha 24 barragens com nível de alerta ou emergência acionados, nas quais há um total de 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos. O estado tinha, então 20 barragens em nível de alerta.

Minas Gerais tem ainda 77 barragens em níveis de emergência, das quais 69 são em nível 1, entre as quais, a própria BA-1; sete em Nível de Emergência 2 e duas em Nível de Emergência 3, no qual há risco de colapso. Essas barragens são a de Serra Azul, da empresa ArcellorMittal,em Itatiaiuçu, e a de Forquilha III, da Vale, em Ouro Preto.

Nem todas as barragens no Nível 1 são consideradas como em nível de alerta ou de emergência acionado, com risco potencial de dano, portanto. No Brasil, são 97 barragens com NA ou NE nestas condições. O estado com mais barragens em tal situação é Minas Gerais, com 33. Mato Grosso tem 19; São Paulo, dez; Amapá, sete e Bahia, também sete.

Os demais estados têm menor número de barragens nessas condições.

Segundo o Grupo Educação, Mineração e Território da UFMG, das 97 barragens com destaque para nível de alerta ou de emergência, 55 têm potencial alto de dano.