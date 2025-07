Vida longa e boa: 8 atitudes poderosas pra envelhecer com saúde e motivação

A população idosa cresce rapidamente, e junto com ela, o desejo de viver mais e melhor. Mas a longevidade não depende só da sorte ou da genética: manter hábitos saudáveis faz toda a diferença para garantir saúde física, mental e, principalmente, autonomia ao longo dos anos.

A seguir, conheça 8 atitudes simples, mas poderosas, que ajudam a envelhecer com mais qualidade de vida —e por que você deveria adotá-las agora mesmo (se ainda não faz).

1. Manter o corpo ativo no dia a dia

Com o tempo, o sedentarismo pode parecer inevitável, mas a verdade é que ele é um dos maiores inimigos do envelhecimento saudável. Quando o corpo deixa de se movimentar, começa a perder resistência cardiovascular, massa muscular e coordenação motora. O resultado? Quedas, fraturas, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto —grandes vilões da longevidade

A solução é incorporar o movimento à rotina: caminhar até a padaria, subir escadas, passear com o cachorro. Soma-se a isso, exercícios regulares. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, o que inclui não apenas exercícios de baixo impacto, mas também atividades físicas que envolvam peso, força e resistência, como musculação. Em médio e longo prazo, elas reduzem dores articulares, aumentam a massa magra (evitando a sarcopenia) e previnem doenças cardiovasculares e ainda melhoram o humor.

2. Conviver com os amigos

Aposentadoria, mobilidade reduzida, cansaço para sair à noite ou no fim de semana, perdas afetivas... Com o passar do tempo, o círculo social tende a encolher. Mas manter laços de amizade é fundamental para o cérebro e o coração. Literalmente.

O convívio social melhora o humor, reduz o risco de depressão e ainda protege contra infartos e AVCs. Isso acontece porque interações agradáveis liberam ocitocina, um hormônio que reduz os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea e o estresse.

Não precisa esperar um convite: vale entrar em grupos de caminhada, fazer cursos, retomar hobbies ou se inscrever em atividades culturais da cidade.

3. Sexo é saúde (em qualquer idade)

A libido pode até diminuir com o tempo —culpa da queda nos hormônios sexuais—, mas a sexualidade não tem prazo de validade. Manter relações (inclusive consigo mesmo) traz prazer, reforça o vínculo com o parceiro, melhora o humor e ainda eleva a autoestima.

E a melhor forma de fazer com que o sexo continue sendo rotina é praticar, o que estimula a produção dos hormônios sexuais e a libido. Mulheres que continuam a se masturbar e transar, por exemplo, têm menos dores durante a penetração e sentem mais desejo.

4. Diminuir o consumo de bebidas e cigarro

Talvez você conheça alguém que fumou a vida toda e chegou aos 90, mas isso não faz do cigarro um aliado. O tabaco e o álcool estão associados a doenças graves como câncer, pressão alta, impotência sexual, AVC, infarto e danos irreversíveis ao fígado e pulmões.

O grande erro é achar que, depois de certa idade, já não vale mais a pena parar. Na verdade, abandonar esses hábitos traz benefícios em qualquer fase da vida: a pele melhora, o fôlego volta, o risco de doenças despenca e o envelhecimento desacelera.

5. Exercitar o cérebro

Manter o cérebro ativo, inclusive após a aposentadoria, é essencial para preservar memória, raciocínio e concentração, além de reduzir o risco de demências como o Alzheimer.

Vale ler, fazer palavras cruzadas, jogar xadrez, aprender um idioma ou tocar um instrumento. O importante é se desafiar e manter os neurônios ocupados.

6. Cuidar da alimentação

"Eu comi de tudo a vida inteira, não é agora que vou me preocupar em fazer dieta." Essa frase é comum —e perigosa. Com o envelhecimento, o metabolismo desacelera. Ou seja, o corpo gasta menos energia e acumula gordura com mais facilidade. É a porta de entrada para hipertensão, diabetes, colesterol alto e outras pedras no caminho da longevidade.

A saída é apostar em uma alimentação rica em alimentos naturais (frutas, verduras, legumes, peixes, carnes, grãos) e deixar de lado doces, frituras e ultraprocessados. Comer bem é cuidar da saúde de dentro para fora.

7. Dormir bem

É verdade que o tempo de sono tende a diminuir com a idade. Mas isso não significa que ele deva ser de má qualidade. De seis a oito horas por noite ainda são necessárias para o corpo se recuperar, equilibrar os hormônios e manter a mente clara.

Problemas como insônia, apneia e dores crônicas podem atrapalhar e devem ser tratados com acompanhamento médico. Dormir pouco aumenta o estresse e compromete o metabolismo e a saúde do coração.

8. Ter um propósito

Quando somos jovens, temos metas o tempo todo: estudar, trabalhar, casar, ter filhos, comprar uma casa. Mas com o passar dos anos e o fim dessas jornadas, é comum sentir um vazio, como se não houvesse mais razões para continuar se movimentando, o que pode afetar a autoestima e gerar problemas como o afastamento social e depressão.

A verdade é que ter um propósito é um fator-chave para manter a saúde mental e emocional. Pode ser, por exemplo, aprender uma atividade que sempre sonhou e nunca teve tempo quando jovem (tocar piano, desenhar); praticar esportes e até disputar competições; montar um grupo de leitura para crianças e escrever um livro. O importante é ter algo que motive, desafie e inspire.

*Com informações de reportagem publicada em 21/11/2019