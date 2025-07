Arrecadação com jogos e apostas soma R$ 3,797 bi no acumulado de 2025, diz chefe da Receita

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, informou nesta quinta-feira, 24, que, de janeiro a junho deste ano, a arrecadação com atividades e explorações de jogos de azar e apostas somou R$ 3,797 bilhões.

No mês passado, foram arrecadados R$ 764 milhões, ante R$ 6 milhões recolhidos no mesmo mês de 2024 e R$ 814 milhões recolhidos em maio de 2025.

Malaquias explicou que a diferença é justificada pelo fato de que a atividade de jogos não estava regulamentada no País em junho do ano passado.

A arrecadação obtida com as apostas está vinculada à alíquota de 12% aplicada sobre a receita bruta dos jogos, conhecida como GGR. A medida provisória (MP) que substitui parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicada em junho, aumenta essa alíquota para 18%. A MP tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até outubro para ser definitivamente convertida em lei.