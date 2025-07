Alison "Mamute" anuncia despedida no final da temporada no RJ

24/07/2025 17h14

Na coleção de títulos de Alison, está o bicampeonato mundial (2011 e 2015) e o tri no circuito mundial (2011, 2015 e 2016). No Circuito Brasileiro, Alison também foi campeão em 2011, 2015 e 2016.

"Sou realizado não só pelas conquistas, mas pelas amizades, experiências e aprendizados. Agradeço à minha família, amigos, técnicos, parceiros, à CBV, ao COB, aos patrocinadores e fãs. Obrigado por me ajudarem a ser quem eu sou", concluiu o atleta, nascido em Cachoeiro do Itapemirim (ES).

Alison despertou para o vôlei aos 11 anos, quando a família se mudou para Vitória. Quatro anos depois, ele já se destacava no torneio estadual. A partir de 2005, inspirado pela dupla Ricardo e Emanuel, campeão olímpica nos Jogos de Atenas, Mamute abraçou o vôlei de praia. De lá para cá, foram mais de mil vitórias e 136 pódios conquistados em competições nacionais e internacionais.

No último fim de semana, Alison competiu na etapa de Cuiabá (MT) do Circuito Brasileiro. Nos próximos dias, o atleta embarca para os Estados Unidos, onde disputará os torneios do Circuito Americano, até retornar em outubro para a despedida no Rio de Janeiro.