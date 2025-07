Alckmin conversa com secretário de Comércio dos EUA 'empenhado' em reverter tarifas

O governo brasileiro está "empenhado" em resolver a questão das tarifas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira o vice-presidente Geraldo Alckmin, após uma conversa com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick.

As negociações comerciais entre os dois países estão estagnadas há meses, e o anúncio das novas tarifas dos Estados Unidos gerou uma crise diplomática entre Washington e Brasília no começo do mês.

"Conversamos com o governo americano, tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, uma conversa até longa, que entendo que é importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", disse Alckmin, acrescentando que o diálogo ocorreu no último sábado.

"O Brasil nunca saiu da mesa de negociação, não criamos esse problema, mas queremos resolver. Estamos empenhados em resolver", ressaltou Alckmin, que também é responsável pela pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou hoje a criticar a postura de Donald Trump. "Lula tem orientado a negociação a não ter contaminação política nem ideológica", ressaltou Alckmin.

Uma comitiva de senadores brasileiros viajará a Washington nesta sexta-feira, com o objetivo de buscar uma solução para as tarifas, segundo o site do Senado.



