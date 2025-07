Air India foi alertada sobre falhas "sistêmicas" no gerenciamento e treinamento da fadiga da tripulação, mostram documentos

Por Aditya Kalra

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Air India foi advertida pelo órgão regulador de aviação da Índia de que poderia enfrentar uma ação de execução por violar os padrões de segurança relacionados ao gerenciamento e ao treinamento da fadiga da tripulação, segundo avisos do governo à companhia aérea vistos pela Reuters.

A companhia aérea relatou os problemas, que ocorreram este ano e no ano passado, à Diretoria Geral de Aviação Civil (DGCA) no mês passado, poucos dias depois que um de seus Boeing 787 Dreamliners caiu na cidade de Ahmedabad, matando 260 pessoas.

Quatro avisos do governo, datados de 23 de julho, criticaram a Air India por repetidas falhas na conformidade com a segurança e seguem muitos outros avisos no passado. As possíveis medidas regulatórias podem incluir multas ou ordenar que os executivos sejam afastados de seus cargos.

Os avisos mais recentes citam um total de 29 violações, incluindo a não concessão de descanso obrigatório aos pilotos, cumprimento insuficiente dos requisitos de treinamento em simulador, falta de treinamento para um aeroporto de alta altitude e voos em rotas internacionais com tripulação de cabine insuficiente.

"Apesar das repetidas advertências e ações de fiscalização de não conformidade no passado, as questões sistêmicas relacionadas ao monitoramento da conformidade, ao planejamento da tripulação e à governança do treinamento continuam sem solução", diz um dos avisos.

"A recorrência de tais violações sugere uma falha no estabelecimento e na aplicação de mecanismos de controle eficazes", afirmou.

A Air India disse em um comunicado que os avisos estavam relacionados a divulgações voluntárias feitas no ano passado e que responderá ao órgão regulador.

"Continuamos comprometidos com a segurança de nossa tripulação e passageiros", acrescentou.

A DGCA não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

A Air India está sob intenso escrutínio desde o acidente de Ahmedabad, que foi o pior desastre aéreo do mundo em uma década.

Um relatório preliminar constatou que os interruptores de controle de combustível foram acionados quase simultaneamente após a decolagem e que houve confusão entre os pilotos na cabine de comando. Um piloto perguntou ao outro por que havia cortado o combustível e recebeu a resposta de que não o havia feito, segundo o relatório.

(Reportagem de Aditya Kalra)