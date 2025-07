Avião com 49 pessoas cai na Rússia; não há sobreviventes, diz imprensa

Do UOL, em São Paulo

Um avião com 49 ocupantes caiu hoje na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia. Autoridades locais informam à agência russa Tass que não há sobreviventes.

O que aconteceu

Fuselagem da aeronave modelo Antonov an-24 foi encontrada em chamas, segundo a agência de notícias Tass. O avião da Angara Airlines tinha saído de Blagoveshchensk e estava a caminho da cidade de Tinda quando sumiu dos radares.

Os destroços foram achados a 16 quilômetros do ponto de destino do avião. Segundo o centro de proteção civil de Tinda, uma checagem aérea do ponto da queda mostra que não há registro de sobreviventes.

Estavam no avião 43 passageiros (38 adultos e cinco crianças), além de seis tripulantes, segundo o governo. A informação sobre as vítimas foi dada pelo governador da região de Amur, Vasily Orlov, em um canal oficial. Serviços de emergência, porém, contabilizaram três crianças a menos nas suas contagens preliminares.

Não há até o momento informações sobre o que causou o acidente. Entre as hipóteses, estão erro humano durante um pouso com pouca visibilidade. O piloto não enviou qualquer pedido de ajuda antes da queda da aeronave, segundo os serviços de emergência local.

Avião que caiu era do modelo Antonov An-24 Imagem: Anna Zvereva/ Licence Creative Commons

Acidentes na região não são raros

Longas distâncias obrigam que viagens sejam feitas por via aérea no Extremo Oriente russo. O local é remoto e pouco povoado.

Nos últimos cinco anos, dois grandes acidentes aéreos aconteceram na região. No final de agosto de 2024, 22 pessoas morreram quando um helicóptero Mi-8 de fabricação soviética caiu em Kamchatka. Em agosto de 2021, outro Mi-8 com 16 pessoas a bordo, entre elas 13 turistas, caiu em um lago na Península de Kamchatka devido à má visibilidade. Oito pessoas morreram.