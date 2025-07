Wall Street sobe impulsionada por acordos comerciais anunciados pelos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York voltou a romper máximos nesta quarta-feira (23), com os investidores satisfeitos pela conclusão do acordo comercial entre Japão e Estados Unidos e otimistas em relação a um compromisso com a União Europeia.

O índice ampliado S&P 500 subiu 0,78%, para 6.358,91 pontos, chegando a seu máximo pelo terceiro pregão seguido, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,61% (21.020,02 pontos) e também bateu um novo recorde. O Dow Jones, por sua vez, subiu 1,14% (45.010,29 pontos), perto de seu recorde.

"Os novos acordos comerciais concluídos pelos Estados Unidos com Tóquio, Manila e Jacarta reforçam a confiança na conclusão de outros acordos antes de 1º de agosto", data que Washington estabeleceu para aplicar sobretaxas maciças a vários países, resumiu José Torres, da corretora Interactive Brokers.

Aliado-chave dos Estados Unidos, "o Japão pagará tarifas recíprocas de 15%", anunciou o presidente americano, Donald Trump, ontem em sua rede Truth Social, um número bastante inferior aos encargos de 25% com os quais ele havia ameaçado a nação asiática.

Empresas do setor automotivo japonês cotadas em Wall Street se beneficiaram do corte tarifário, como Toyota (+13,64%, a US$ 193,18) e Honda (+13,13%, a US$ 34,40).

A sobretaxa aos produtos filipinos será de 19%, contra os 20% anunciados no início de julho. Quanto à Indonésia, seu acordo com Washington recai sobretudo no âmbito de futuras negociações comerciais à espera de um compromisso, que ainda está para ser construído.

"O mercado está estimulado" por esses anúncios e mostra-se ainda mais otimista de que a União Europeia "também se oriente para uma taxa de 15% sobre seus direitos aduaneiros", comentou à AFP Pat Donlon, da Fiduciary Trust Company.

Washington e Bruxelas estão prestes a tomar "decisões", afirmou nesta quarta-feira o chanceler alemão, Friedrich Merz. Trump, por sua vez, assegurou ontem que a "Europa virá amanhã".

