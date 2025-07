Vídeo de Luciano Hang em motociata é de 2022 e não de julho de 2025

Do UOL, no Rio

Não é verdade que um vídeo do empresário Luciano Hang em uma motociata em Joinville (SC) seja de julho de 2025.

Publicações nas redes sociais usam uma gravação de 2022 como se fosse uma manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro após imposição de medidas cautelares pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que diz o post

Um vídeo de Luciano Hang em uma motociata é compartilhado com legendas que sugerem que a manifestação é um ato de apoio a Jair Bolsonaro em julho de 2025. Na gravação, Hang diz que aquela é "a maior motociata do mundo".

Por que é falso

Vídeo é antigo. A mesma gravação também foi usada em posts desinformativos em março, quando foi falsamente associada à manifestação em defesa da anistia a condenados pelos ataques golpistas do 8 de Janeiro. O conteúdo foi desmentido pelo UOL Confere.

A gravação é de outubro de 2022. A motociata aconteceu como manifestação de apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na véspera do primeiro turno das eleições gerais. O vídeo foi publicado no mesmo dia no Instagram do empresário Luciano Hang. Confira abaixo:

Bolsonaro foi alvo de operação da PF. O ministro do STF Alexandre de Moraes impôs uma série de medidas cautelares ao ex-presidente na última sexta-feira, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar de 19h às 6h e aos finais de semana e a proibição do uso de redes sociais. A decisão foi reforçada pela maioria da Primeira Turma do Supremo no mesmo dia. Apenas o ministro Luiz Fux votou contra as medidas cautelares.

Moraes alegou risco de fuga e obstrução de justiça. Na decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica, o ministro afirmou que Bolsonaro e o filho Eduardo, que está nos EUA, atuaram para submeter o STF às ordens do presidente dos EUA, Donald Trump, com o objetivo de coagir a corte.

Tarifaço de Trump cita julgamento de Bolsonaro. Na carta em que determinou a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, o presidente americano criticou o julgamento contra Jair Bolsonaro. Ele é réu no STF pela tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

