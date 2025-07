Vice-premiê da China terá negociações comerciais com os EUA na Suécia

PEQUIM (Reuters) - O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, visitará a Suécia de 27 a 30 de julho para uma nova rodada de negociações econômicas e comerciais com autoridades norte-americanas, informou o Ministério do Comércio da China nesta quarta-feira.

Os dois lados continuarão as consultas com base nos princípios de "respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação em que todos ganham", disse o ministério em um comunicado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na terça-feira que se reunirá com autoridades chinesas em Estocolmo para discutir uma prorrogação do prazo para a negociação de um acordo comercial, ao mesmo tempo em que descreveu o comércio com a China como "em uma boa situação".

A China tem um prazo até 12 de agosto para chegar a um acordo duradouro com a Casa Branca ou correrá o risco de tarifas mais altas dos EUA.

Desde meados de maio, Bessent se reuniu duas vezes com He em Genebra e Londres, enquanto os dois lados trabalham para aperfeiçoar uma delicada trégua comercial que reduziu as tarifas de três dígitos impostas após uma série de retaliações.

Pequim tem enviado mensagens conciliatórias na preparação para as negociações da próxima semana em Estocolmo.

Na terça-feira, o órgão regulador do mercado chinês disse que havia suspendido uma investigação antitruste sobre o DuPont China Group, uma subsidiária da empresa norte-americana DuPont.

A investigação foi iniciada em abril, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas adicionais de 34% sobre os produtos chineses.

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, disse na semana passada que Pequim quer que seus laços comerciais com os EUA voltem a ser estáveis, acrescentando que as duas rodadas recentes de negociações na Europa mostraram que não havia necessidade de uma guerra tarifária.

(Reportagem de Ethan Wang e Ryan Woo)