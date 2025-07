Vendas de imóveis usados nos EUA caem mais do que o esperado em junho

(Corrige concordância no título)

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em junho, sugerindo que as perdas no mercado imobiliário podem estar se aprofundando, já que as taxas hipotecárias mais altas e a incerteza econômica mantêm os compradores em potencial afastados.

As vendas de casas caíram 2,7% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,93 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam queda para uma taxa de 4,00 milhões de unidades. Em relação ao ano anterior, as vendas ficaram inalteradas em junho.

"As altas taxas de hipoteca estão fazendo com que as vendas de casas permaneçam presas em mínimas cíclicas", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação.

"Se as taxas médias de hipoteca caíssem para 6%, nossa análise de cenário sugere que mais 160.000 locatários se tornariam proprietários pela primeira vez e que a atividade de vendas dos proprietários seria elevada."

Dados do governo mostraram na semana passada que a construção de residências unifamiliares caiu para o nível mais baixo em 11 meses em junho, enquanto as licenças para construções futuras caíram para o menor patamar em mais de dois anos.

A taxa média da popular hipoteca de taxa fixa de 30 anos está um pouco abaixo de 7% este ano depois que o Federal Reserve interrompeu seus cortes na taxa de juros em meio a preocupações de que a política comercial protecionista do presidente Donald Trump possa estimular a inflação.

O banco central dos EUA deve manter sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% ao fim de sua reunião na próxima semana. O Fed reduziu os juros três vezes em 2024, sendo que o último movimento ocorreu em dezembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)