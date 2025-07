Veja a data de pagamento do 3º lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal vai depositar o terceiro lote da restituição do IR 2025 no dia 31 de julho. A consulta à lista de beneficiados na nova rodada de pagamentos será liberada na quinta-feira (24).

Cronograma de restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (depositado)

2º lote: 30 de junho (depositado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem de pagamento segue regras estabelecidas em lei, com prioridade para os contribuintes com idade a partir de 80 anos. Em seguida, estão as pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência física ou doenças graves. Depois, vêm os profissionais da educação cuja principal atividade é o magistério. Também são priorizados os que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber por meio do Pix. Em caso de empate nos critérios, quem enviou a declaração primeiro tem preferência.

Sequência de prioridade nos pagamentos

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas acima de 60 anos, com deficiência ou enfermidade grave Trabalhadores do ensino que têm o magistério como principal renda Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida com opção de recebimento via Pix Demais declarantes

Como verificar se você será contemplado neste lote?

A consulta deve ser feita diretamente no site da Receita Federal, informando o CPF, a data de nascimento e selecionando o exercício 2025. Os dados são atualizados todos os meses.

Se o pagamento ainda não tiver sido liberado e a declaração estiver regular, aparecerá a mensagem "em fila de restituição", indicando que o contribuinte está habilitado a receber nos próximos lotes.